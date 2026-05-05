La Guardia Civil impulsa en Confrides - L’Abdet una charla de seguridad dirigida a personas mayores

Bajo el lema “Más información, más prevención, más seguridad”, la iniciativa busca acercar a las personas mayores herramientas prácticas para desenvolverse con mayor seguridad tanto en su vida cotidiana como en su entorno.

Durante la jornada se abordarán temas clave como los riesgos en el domicilio, con consejos para proteger el hogar y las pertenencias; los peligros en la vía pública, ofreciendo pautas para prevenir hurtos; y la identificación de estafas y fraudes, cada vez más frecuentes. Asimismo, se tratarán cuestiones relacionadas con robos y hurtos, así como recursos disponibles ante situaciones de maltrato o abandono.

Este tipo de actividades forman parte del compromiso de la Guardia Civil por reforzar la seguridad de los colectivos más vulnerables, fomentando la información, la prevención y la colaboración ciudadana y se enmarca dentro del Plan Mayor Seguridad dirigida a personas mayores, con el objetivo de mejorar su protección y prevenir situaciones de riesgo.