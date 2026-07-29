Gran concierto de verano de La Lira de l’Alfàs este fin de semana junto al mar

Uno de los momentos más destacados de la velada será la interpretación de "Leyendas de Pasión", del compositor James Horner, en una versión para piano y banda sinfónica que contará con la participación como solista de la pianista y música titular de La Lira Marina Barco Ferrer.

La Sociedad Musical La Lira de l’Alfàs del Pi ofrecerá el próximo sábado 1 de agosto, a las 22:00 horas, su tradicional concierto de verano junto al mar. El evento, de entrada gratuita, tendrá lugar en El Ancla del Racó de l’Albir y forma parte de la programación cultural del Estiu Festiu 2026.

Bajo la dirección de David Fernández Rodríguez, la banda presentará un programa especialmente diseñado para disfrutar de una noche de verano, con un repertorio que recorrerá algunas de las bandas sonoras más emblemáticas del cine, grandes éxitos del pop internacional y música española para banda.

La propuesta está pensada para todos los públicos y combina la fuerza del repertorio sinfónico con melodías ampliamente reconocibles, convirtiendo el concierto en una oportunidad para disfrutar de la música en uno de los espacios más emblemáticos del litoral alfasino.

El presidente de la Sociedad Musical La Lira, Miguel Juan Baldó Such, y el concejal de Cultura, Manuel Casado, invitan a vecinos y visitantes a asistir a este concierto, destacando que “cada verano es un privilegio compartir nuestra música en un entorno tan especial como la playa de l’Albir. Queremos que este concierto sea un punto de encuentro para disfrutar de la cultura, del verano y de la música en directo”.

Se trata de un concierto enmarcado en la XXXI Campanya de Música als Pobles, un programa cultural de la Diputación de Alicante y la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana, que promueve conciertos de bandas musicales en municipios de la provincia durante 2026, con actuaciones que se celebran hasta el 15 de octubre, con el objetivo de difundir la cultura musical y apoyar a las bandas de la región.