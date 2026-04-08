La Generalitat Valenciana incrementa la subvención para la Planta de Tratamiento de Voluminosos del Consorci Mare

La subvención ascendía a 5.300.000 euros pero ahora con este ajuste que se ha publicado en el Diari Oficial de la GV la planta pasa a obtener una inversión de casi el 100% con casi 5 millones setecientos mil euros, a través del plan GVA Next. La nueva planta tratará hasta 30.000 toneladas de voluminosos al año.
La ayuda se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con fondos europeos del programa NextGenerationEU de la Unión Europea.
La planta contará con líneas de trituración, clasificación, triaje manual y separación de materiales recuperables: maquinaria necesaria para tratar y preparar para la reutilización residuos como muebles, enseres o colchones, una de las fracciones más difíciles de valorizar debido a su alta complejidad de materiales. Actualmente, el Complejo Ambiental tiene una capacidad anual de tratamiento de 10.000 toneladas de voluminosos