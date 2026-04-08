La Generalitat Valenciana incrementa la subvención para la Planta de Tratamiento de Voluminosos del Consorci Mare

La subvención ascendía a 5.300.000 euros pero ahora con este ajuste que se ha publicado en el Diari Oficial de la GV la planta pasa a obtener una inversión de casi el 100% con casi 5 millones setecientos mil euros, a través del plan GVA Next. La nueva planta tratará hasta 30.000 toneladas de voluminosos al año.

La ayuda se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con fondos europeos del programa NextGenerationEU de la Unión Europea.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

La planta contará con líneas de trituración, clasificación, triaje manual y separación de materiales recuperables: maquinaria necesaria para tratar y preparar para la reutilización residuos como muebles, enseres o colchones, una de las fracciones más difíciles de valorizar debido a su alta complejidad de materiales. Actualmente, el Complejo Ambiental tiene una capacidad anual de tratamiento de 10.000 toneladas de voluminosos