Reciclaje

La Generalitat Valenciana incrementa la subvención para la Planta de Tratamiento de Voluminosos del Consorci Mare

La ayuda se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con fondos europeos del programa NextGenerationEU de la Unión Europea

Onda Cero Marina Baixa

Marina Baixa |

La Generalitat Valenciana incrementa la subvención para la Planta de Tratamiento de Voluminosos del Consorci Mare
La Generalitat Valenciana incrementa la subvención para la Planta de Tratamiento de Voluminosos del Consorci Mare | Onda Cero Marina Baixa

La subvención ascendía a 5.300.000 euros pero ahora con este ajuste que se ha publicado en el Diari Oficial de la GV la planta pasa a obtener una inversión de casi el 100% con casi 5 millones setecientos mil euros, a través del plan GVA Next. La nueva planta tratará hasta 30.000 toneladas de voluminosos al año.

La ayuda se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con fondos europeos del programa NextGenerationEU de la Unión Europea.

Client Challenge

La planta contará con líneas de trituración, clasificación, triaje manual y separación de materiales recuperables: maquinaria necesaria para tratar y preparar para la reutilización residuos como muebles, enseres o colchones, una de las fracciones más difíciles de valorizar debido a su alta complejidad de materiales. Actualmente, el Complejo Ambiental tiene una capacidad anual de tratamiento de 10.000 toneladas de voluminosos

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