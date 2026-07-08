La Generalitat finaliza en Altea la instalación de placas solares en 7 puertos valencianos que reducirán la factura de pescadores y usuarios cerca de un 25 %

Con una inversión total en los 7 puertos de 1.055.409,32 euros la Generalitat Valenciana ha dotado de energía renovable a los siete puertos de gestión directa de la Comunitat Valenciana mediante la instalación de sistemas solares fotovoltaicos, lo que repercutirá en este caso en reducir la factura de pescadores y usuarios en torno a un 25 %.

Concretamente en el puerto de Altea, la Generalitat ha invertido 114.138,57 euros con financiación de la Unión Europea, dentro del Plan de Eficiencia Energética para reforzar la autosuficiencia energética de la red portuaria autonómica y avanzar en el compromiso del Consell con la sostenibilidad.

La actuación desarrollada en el puerto de Altea ha consistido en la instalación de una planta solar fotovoltaica de 119,9 kWp sobre la cubierta del edificio de la lonja y las casetas de pertrechos. La instalación está formada por 218 módulos fotovoltaicos de silicio monocristalino de 550 Wp de potencia unitaria y un inversor de 105 kW de potencia nominal.

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus ha estado en este acto junto al secretario autonómico de Infraestructuras, Francisco Javier Sendra, y el director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García Manzana, así como el alcalde de Altea, Diego Zaragozí, y diferentes representantes municipales del Club Náutico y la Cofradía de Pescadores.