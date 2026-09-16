La flota de transporte urbano de Benidorm incorpora seis nuevos autobuses con tecnología híbrida ligera

El Ayuntamiento de Benidorm ha dado comienzo esta mañana a la programación con motivo de la Semana Europea de la Movilidad con la presentación de los seis nuevos autobuses de transporte urbano que se incorporarán de manera casi inmediata a la flota local. Se trata de seis vehículos con tecnología híbrida ligera y motores Euro VI que “dan un nuevo paso en la renovación y modernización de la flota de transporte urbano”, según ha señalado en la presentación el concejal de Movilidad, Francis Muñoz.

Estos nuevos vehículos son más eficientes, cuentan con mejores estándares medioambientales y están equipados con sistemas de seguridad y asistencia a la conducción mucho más modernos. “Con esta incorporación seguimos avanzando hacia un transporte público más limpio, eficiente, seguro y atractivo, porque la movilidad sostenible pasa necesariamente por potenciar el transporte colectivo y ofrecer a ciudadanos y visitantes alternativas reales al vehículo privado” ha indicado Muñoz.

En opinión del edil, la Semana Europea de la Movilidad “es un buen momento para recordar que cada persona que utiliza el autobús en lugar del coche contribuye a reducir la congestión y las emisiones y a hacer de Benidorm una ciudad más sostenible”. Muñoz ha estado acompañado por representantes de la concesionaria del transporte urbano en Benidorm, Avanza, así como de miembros de la corporación y técnicos municipales.

Datos técnicos

Las nuevas unidades incorporan carrocería Castrosúa sobre un chasis Scania y disponen de motorización híbrida diésel-eléctrica de 48 voltios y 265 kW de potencia, aproximadamente 360 CV, que está homologada conforma a la normativa ambiental Euro VI-E. Cada vehículo tiene una longitud de 13,2 metros, dos ejes, y capacidad para un máximo de 85 viajeros más el conductor. Son, por tanto, 50 plazas sentadas y 36 de pie. Además, cuentan con altas prestaciones de accesibilidad. Cada unidad tiene dos plazas para personas con movilidad reducida usuarias de silla de ruedas, que pueden ampliarse hasta cinco. También disponen de un sistema de arrodillamiento lateral, rampas manual y automática, cinturones de seguridad en todas las plazas de asiento, mampara de protección para el conductor y dos puertas que facilitan el acceso y permiten una mayor agilidad en la subida y bajada de viajeros.

Francis Muñoz ha resaltado que los nuevos autobuses “cuentan con tecnología de seguridad activa y pasiva” y ha puesto de manifiesto que se trata de vehículos “muy sostenibles “. No obstante, el concejal de Movilidad ha querido poner el acento en “la solución aportada para las personas con movilidad reducida, que puede aumentar de dos a cinco las plazas para sillas de ruedas”.

Las unidades también incorporan sistemas para la carga de dispositivos móviles durante el trayecto como USB y conectores Tipo C, “e incluso en el lado del conductor hay un etilómetro para detectar la presencia de alcohol en sangre, de modo que si lo hace impide el arranque del vehículo” ha finalizado Muñoz.