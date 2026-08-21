Finestrat renueva el Convenio de Colaboración con APARME, Asociación del Párkinson del Mediterráneo

Para apoyar la labor tan importante que realizan desde esta asociación y favorecer la realización de programas y actividades en los que participen personas del municipio de Finestrat con párkinson y sus familias, el Ayuntamiento de Finestrat y la Asociación del Parkinson del Mediterráneo firman un acuerdo de colaboración.

En el momento de la firma que ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Finestrat, han estado presentes la alcaldesa de Finestrat, Nati Algado, la concejala titular del área de Bienestar Social y Tercera Edad, María Teresa Pérez Pérez y el Presidente de APARME, Unai Guerrero y otros colaboradores de la asociación.

La aportación económica que realiza el consistorio a esta entidad es de 1.500€. Con la firma de este convenio de colaboración, APARME se compromete a favorecer la realización de programas y actividades en los que participen personas con párkinson, diversidad funcional y sus familias en Finestrat.

En palabras de María Teresa Pérez, concejala de Servicios Sociales, “con la firma de este convenio tendemos lazos de colaboración para ayudar a APARME en su labor de mejorar la calidad de vida de las personas diagnosticadas con Parkinson, sus familias y también sus cuidadores/as. Al mismo tiempo que también se da visibilidad a esta enfermedad neurodegenerativa que afecta a cada vez más personas”.

Desde el Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Finestrat consideramos favorable la colaboración entre el Ayuntamiento de Finestrat y la Asociación APARME, con el fin de favorecer la realización de programas y actividades dirigidos a personas con Parkinson y a sus familias del municipio de Finestrat. Dicha colaboración permitirá facilitar el acceso a programas terapéuticos, de fisioterapia, logopedia, estimulación cognitiva, acompañamiento psicológico y asesoramiento familiar, así como posibilitar la realización de sesiones informativas y talleres preventivos en el municipio. Asimismo, se propone establecer mecanismos de derivación desde los Servicios Sociales hacia la asociación, conforme a criterios técnicos y con seguimiento conjunto.