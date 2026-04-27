Finestrat impulsa un taller titulado "Arte para recordar" dirigido a personas mayores

“Arte para recordar”, es el título del taller que organiza la Concejalía de Servicios Sociales de Finestrat para personas mayores de 65 años. La iniciativa busca ayudarles a tejer sus recuerdos, reforzando la memoria y también habilidades de psicomotricidad.

La concejala de Servicios Sociales y Tercera Edad, Mª Teresa Pérez, animó a las personas mayores a participar en esta actividad “en la que vamos a tejer recuerdos de una manera artística muy especial. A través del arte vamos a recuperar recuerdos de su infancia como la etapa escolar, los juegos populares, los valores, las recetas de antaño, costumbres, aficiones, las fiestas…. Lo plasmaremos de diversas maneras artísticas, en pintura, fotografía, costura… Por tanto, es un taller para recordar, para contar, para compartir… porque al final, con todas las intervenciones artísticas, crearemos un collage colectivo de grandes dimensiones que se podrá mostrar a las generaciones más jóvenes, incluso a los escolares”.

Habrá 2 talleres: el 8, 15 y 22 de mayo en el Centre Social de La Cala; y 4, 12, 19 y 26 de junio,

en el casco histórico (Llar del Pensionista). La inscripción es gratuita contando con el apoyo de la Diputación de Alicante.