Finestrat impulsa el Plan de Infancia y Adolescencia 2026-2030 y la creación del CLIA, Consejo local para dar voz a la población más joven

Estas iniciativas fueron presentadas a los medios de comunicación por la Alcaldesa, Nati Algado y la edil de Infancia y Juventud, Sara Llorca.

En Finestrat, el ámbito de actuación del Plan y el CLIA comprende a cerca de 1.000 niños, niñas y adolescentes de entre 6 y 17 años, correspondientes a las etapas educativas de Primaria y Secundaria. Se trata de una población que, además de representar el futuro del municipio, forma parte activa de su presente y tiene mucho que aportar en el desarrollo y evolución de la localidad en la que quieren vivir.

Escuchar a la infancia y la adolescencia para avanzar juntos hacia el Finestrat que queremos

La Alcaldesa de Finestrat, Nati Algado, destacó en esta rueda de prensa el compromiso municipal con la participación infantil y adolescente y ha señalado que los niños, niñas y adolescentes “no son el futuro de Finestrat. Son el presente y el futuro de Finestrat. Y ahí está el cambio clave de la perspectiva. Trabajar desde el ahora. Darles voz, escucharles más y escucharles mejor”.

En este sentido, Nati Algado recordó la decisión de ampliar la Concejalía de Juventud para convertirla en Concejalía de Infancia y Juventud en diciembre de 2025. Y en febrero de 2026 tuvo lugar en el Ayuntamiento un encuentro con la Directora general de Familia, Infancia y Adolescencia y Reto Demográfico, Angélica Such, para abordar la confección del CLIA. “Por tanto, en menos de 1 año desde que esta Concejalía de Infancia y Juventud empezó a caminar ya estamos presentando el primer CLIA de Finestrat. Ejemplo de nuestra firme voluntad de dar mayor protagonismo a este segmento de población menor de 18 años”. Nati Algado ha defendido la necesidad de establecer canales de diálogo estables “porque no hablamos únicamente de conocer las necesidades de niños, niñas y adolescentes. Hablamos de contar con la voz de los más jóvenes, de incorporar sus propuestas a las políticas municipales. Y lo hacemos en un momento especialmente significativo ante proyectos de futuro tan importantes como la puesta en marcha de nuestro primer instituto.”

Por su parte, la concejala de Infancia y Juventud, Sara Llorca, explicó que el Plan de Infancia y Adolescencia permitirá establecer una hoja de ruta con actuaciones concretas, a partir de un diagnóstico de la situación actual. Para ello, el Ayuntamiento promoverá espacios de participación en los que puedan implicarse los propios menores, sus familias, la ciudadanía y el personal técnico municipal.

Al mismo tiempo, el consistorio avanza en la creación del CLIA, el Consejo Local de Infancia y Adolescencia, un órgano que ofrecerá a niños, niñas y adolescentes un espacio desde el que trasladar directamente al Ayuntamiento sus inquietudes, ideas y propuestas sobre cuestiones que forman parte de su vida cotidiana como la educación, el deporte, la cultura, el ocio, el medio ambiente, el transporte, la movilidad o espacios públicos como parques y jardines.

“De hecho, ya en el último pleno municipal celebrado en septiembre, fue aprobada la elaboración del reglamento que regulará la composición y el funcionamiento de este Consejo. El siguiente paso: acercar la iniciativa a los centros educativos para explicar al alumnado en qué consiste el CLIA y cómo podrá participar activamente en él”, explicó Sara Llorca. Estas sesiones están programadas para la próxima semana en el CEIP Puig Campana y en el CEIP Balcó de Finestrat.

Desde el Ayuntamiento de Finestrat continúan así avanzando hacia un modelo de municipio que cuenta con sus niños, niñas y adolescentes, reconoce su capacidad para aportar ideas y les ofrece cauces para participar en la vida pública local. Una apuesta por una participación que no se limite a escuchar, sino que permita valorar sus propuestas y tenerlas presentes en la construcción conjunta del futuro de Finestrat.