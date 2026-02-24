seguridad ciudadana

Finestrat forma a su Policía Local en detección de drogas

El Ayuntamiento de Finestrat junto a la Policía Local y SPPLB (Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos) han presentado el curso sobre detección de drogas en la conducción

Este curso, al que estarán inscritos 11 policías locales de Finestrat, es el que exige el Instituto Valenciano de Seguridad Pública para poder homologar la realización de las pruebas de detección de drogas y que éstas tengan validez en cualquier atestado presentado ante un juzgado. Igualmente permitirá a los policías locales sancionar a los infractores que den positivo en un control.

Los policías locales de Finestrat o aquellos policías locales de la comarca, así como particulares, recibirán una formación en la que se establece también la participación de un médico que explique en materia de medicamentos cómo puede afectar a la conducción. El último día de esta formación se realizará un control real en la vía pública para que los alumnos muestren sus conocimientos en las pruebas de detección de drogas.

