SERVICIOS SOCIALES

Reunión entre Finestrat y la Conselleria para estudiar la creación de un centro de día

El encuentro ha servido para iniciar conversaciones y estudiar si la localidad necesita este recurso asistencial para sus personas mayores

Onda Cero Marina Baixa

Finestrat |

El Ayuntamiento de Finestrat ha acogido una reunión de trabajo con la consellera de Servicios Sociales, Elena Abalat, para analizar la posible creación de un centro de día en el municipio.

Desde la Conselleria han señalado que el objetivo es colaborar con el Ayuntamiento para intentar que, si se confirma la necesidad, el centro pueda convertirse en una realidad lo antes posible.

El Gobierno municipal ha trasladado a la consellera la situación específica de Finestrat, marcada por la existencia de varios núcleos urbanos y una población mayor con distintos niveles de vulnerabilidad.

