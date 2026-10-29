Finestrat amplia y moderniza su red de videovigilancia para mejorar la seguridad

El Ayuntamiento de Finestrat continúa avanzando en su compromiso con la seguridad ciudadana y vial mediante la ampliación y modernización del sistema de videovigilancia de la Policía Local, con una inversión estimada de 140.360€ que ha permitido ampliar la red de cámaras de 140 a 180 unidades incorporando, por primera vez, el sistema inteligente de lectura automática de matrículas. Un sistema con el que reforzarán la capacidad de prevención, vigilancia y respuesta ante posibles incidencias.

A la red actual se incorporan 40 nuevas cámaras con lectura automática de matrículas (OCR), un sistema centralizado de grabación y gestión de vídeo, tres videograbadores con capacidad para conservar las imágenes durante más tiempo y una estación de trabajo desde la que supervisar y gestionar operativamente todo el sistema. Además de la matrícula, el nuevo software implementado permitirá realizar búsquedas de imágenes por determinadas características de los vehículos como la marca, el modelo o el color. Reforzando así la seguridad ciudadana y vial y mejorando la capacidad de respuesta de la Policía Local.

La alcaldesa de Finestrat, Nati Algado, visitó el centro de control policial, donde conoció el funcionamiento de esta nueva tecnología junto a la concejala de Seguridad, Beatriz Quintillán, el inspector jefe de la Policía Local, Agustín Rubio, y el ingeniero José Ángel Llorca.

“Desde el Ayuntamiento seguimos trabajando para reforzar la seguridad en nuestra localidad. Crece la inversión en recursos que permitan anticiparnos a posibles situaciones de riesgo y mejorar la capacidad operativa de nuestra Policía Local”, señaló la alcaldesa. “Hemos invertido más de 140.000€ con el objetivo de dotar a nuestra Policía Local de herramientas tecnológicas avanzadas que faciliten su trabajo diario y mejoren la gestión de la información”. El sistema estará operativo las 24 horas del día, los 365 días del año. “Y por primera vez incorporamos cámaras para identificar matrículas y herramientas de búsqueda de vehículos por diferentes características, lo que supone un avance muy importante en los recursos tecnológicos al servicio de nuestra Policía Loca sin renunciar a la privacidad», destacó Nati Algado.

Las nuevas cámaras permiten la lectura automática de las matrículas de los vehículos que circulen por los puntos donde se encuentran instaladas, facilitando la obtención de información relevante para las actuaciones policiales y la detección de vehículos que puedan estar relacionados con incidencias o requerimientos de interés policial.

Las imágenes y los datos captados se transmitirán de forma segura al Centro de Control ubicado en la Jefatura de la Policía Local de Finestrat, desde donde se gestionará la visualización en tiempo real y en diferido, así como la administración de alertas y de listas de vehículos autorizados y vehículos incluidos en listas de interés policial, conforme a los criterios y autorizaciones establecidos.

“Con esta inversión, el Ayuntamiento de Finestrat continúa incorporando tecnología a los servicios públicos y reforzando los medios de la Policía Local para avanzar hacia un municipio más seguro, moderno y preparado para atender las necesidades de la ciudadanía.”