Finestrat activa un sondeo ciudadano para definir su Plan Local de Diversidad

La concejalía de Igualdad lanza este sondeo on line abierto a toda la población local para recoger opiniones sobre la diversidad cultural, funcional, generacional, lingüística, religiosa, socioeconómica y LGTBI, que conformarán la diagnosis del Plan Local de Diversidad.

Este plan, subvencionado con 4.000€ por la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat Valenciana, integra todas las dimensiones de la diversidad y prevé un proceso participativo tal como recoge el proyecto municipal presentado. El sondeo está disponible en la página web y redes sociales. El Plan incluirá un diagnóstico participativo, acciones de sensibilización y la definición de medidas hasta 2028 para avanzar en inclusión, cohesión social y accesibilidad. Las acciones comienzan con esta encuesta ciudadana y seguirán en las próximas semanas con la participación entidades sociales y personal técnico.