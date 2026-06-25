Finalizan las obras de reurbanización del entorno del Mercat de Villajoyosa

La reurbanización del entorno del Mercat Municipal de Villajoyosa ha convertido esta céntrica zona en plataforma única. El Alcalde Marcos Zaragoza ha firmado este jueves el acta de recepción de las obras junto al concejal de Urbanismo, Pedro Ramis, técnicos municipales y representantes de la empresa Construcciones Porticada SL.

El Alcalde Marcos Zaragoza ha explicado que esta actuación “ha mejorado la accesibilidad de esta concurrida zona que abarca las calles Jaime Soler Úrrios, Canalejas y Cristóbal Galiana”. El primer edil explicó que “estas calles son ahora de plataforma única, donde el peatón tiene preferencia; además, se ha renovado la red de pluviales para prevenir episodios de inundaciones y mejorado la capacidad de evacuación de aguas”.

El proyecto ha abarcado una superficie de actuación de 2.115,12 m² que se ubican en el entorno de la instalación municipal. En todo momento, se ha contado con una planificación coordinada para causar las mínimas molestias a los comerciantes, y a los vecinos y turistas que acuden cada día al mercado.

El concejal de Urbanismo indicó que “estas obras en el exterior del mercado han supuesto una mejora sustancial de la movilidad en las calles y sirven para revitalizar la zona del mercado municipal.

El Alcalde Marcos Zaragoza apuntó que “se ha creado una gran plaza en la que los peatones tendrán la prioridad absoluta y es completamente accesible con plataforma única y una velocidad limitada para los vehículos de 10 kilómetros/hora en todo caso”. Marcos Zaragoza añadió que “esta actuación en el entorno del mercado municipal forma parte de un proyecto mucho más amplio que, por ahora, se completa con la peatonalización de la calle Canalejas”.

La actuación en el entorno del Mercat ha contado con una inversión de 338.487,88 euros. En el caso del subsuelo, la actuación se ha centrado en el inicio de la calle Canalejas en su parte alta hasta la intersección con la calle Cristóbal Galiana. Se han renovado los colectores y las canalizaciones de evacuación de pluviales y se han mejorado los imbornales y sistema de drenajes. Además, se ha cambiado toda la iluminación de la parte alta de la calle Canalejas y arbolado en estas calles.

En cuanto al tráfico, la creación de una plataforma única y peatonalización del entorno del mercado ha llevado aparejado el cambio de dirección de las calles Jaime Soler Urriós y Felix Rodríguez de la Fuente.

Con todo, también se ha actuado en la mejora de la movilidad urbana con la automatización del sistema de accesos de vehículos a la calle Canalejas. Esta actuación forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino “La Vila Joiosa. Diversificación de la oferta y gestión turística sostenible” y está financiada por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El proyecto incluye la instalación y puesta en marcha de un sistema automatizado de control de accesos de vehículos, incluyendo los elementos físicos de control, los sistemas de gestión electrónica, la señalización asociada y las actuaciones necesarias para garantizar su correcto funcionamiento.