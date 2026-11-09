Las Fiestas del Jubileo y del Santísimo Cristo del Buen Acierto de l'Alfàs del Pi vivieron anoche la tradicional ofrenda floral

Las Fiestas del Jubileo y del Santísimo Cristo del Buen Acierto 2026 vivieron anoche uno de sus momentos más emotivos con la tradicional ofrenda floral. El acto puso el broche final a una vistosa romería que recorrió las calles más céntricas del municipio y congregó a numerosos residentes y visitantes.

La comitiva partió desde la explanada de la Casa de Cultura y avanzó hasta la Parroquia de San José, donde tuvo lugar la ofrenda floral. En el recorrido participaron la reina de las fiestas, su Corte de Honor, los peñistas y las autoridades locales, acompañados por una numerosa representación de vecinos y visitantes que estos días disfrutan de la programación festiva.

La romería estuvo encabezada por la reina de las Fiestas 2026, Sofía Giménez Such, acompañada de su Corte de Honor, integrada por Sara Luengo Tormo, Noa Soler García, Lola Herrero Albacete, Martina Zaragoza López, Martina Saval Dueñas, Belén Lambrich Giménez, Martina Agulló Soler, María Seguí Savall, Martina Bernal Blasco y Eider López Martínez.

Flores, tradición y devoción en la ofrenda al Santísimo Cristo del Buen Acierto | Onda Cero MB

La ofrenda culminó en la parroquia en un ambiente de devoción y alegría. Una jornada marcada por la emoción, la convivencia y el fervor popular en torno al Santísimo Cristo del Buen Acierto.

La concejala de Fiestas y Tradiciones, Sandra Gómez, destacó la importancia de esta celebración dentro del calendario festivo local y agradeció la participación de todas las personas que se sumaron a la romería. “La ofrenda es uno de los actos más emotivos de nuestras fiestas, una muestra de la devoción que el pueblo de l’Alfàs siente por el Santísimo Cristo del Buen Acierto y también una ocasión para compartir nuestras tradiciones y mantener vivo nuestro patrimonio cultural”, señaló la edil.

Gómez también puso en valor la implicación de los Mayorales de la Penya L’Impacte, organizadores de las fiestas, así como la colaboración de las peñas, asociaciones y vecinos que contribuyen cada año al desarrollo de los actos programados.

Las Fiestas del Jubileo y del Santísimo Cristo del Buen Acierto 2026 concluirán mañana, martes 10 de noviembre, con la celebración del Día del Santísimo Cristo del Buen Acierto, una de las jornadas más importantes y significativas para los alfasinos y alfasinas, que cada año viven esta fecha con especial emoción y devoción.