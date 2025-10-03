Fase final de las obras de mejora de movilidad y capacidad del vial turístico Camí Vell d’Altea

A principios de noviembre, con el asfaltado de todo el tramo, finalizarán las obras de mejora de movilidad y capacidad del vial turístico Camí Vell d' Altea, para transformarse en el principal acceso al Albir y con una inversión que supera los 900.000 euros, subvencionados al 100 % con fondos europeos, con el objetivo de fomentar la movilidad sostenible y segura, generando un gran eje de movilidad turístico entre Benidorm- l’Alfàs- Altea, enlazando los carriles bici de las tres poblaciones. Escuchamos a Toni Such, concejal de Urbanismo de Alfaz del Pi

Unas obras consideradas de vital importancia, que vienen a dar continuidad a las muchas propuestas recogidas en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de l’Alfàs del Pi. Una actuación que va a permitir un mejor tránsito peatonal y ciclista, no sólo en este vial en concreto sino en todo el término municipal, y también va a suponer una mejor conexión con el resto de municipios de la comarca.