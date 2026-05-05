Las extensiones administrativas de Benidorm realizan casi 21.400 trámites y atenciones en el primer trimestre del año

Las extensiones administrativas municipales del Ayuntamiento de Benidorm han realizado durante el primer trimestre del año 21.390 trámites y atenciones a la ciudadanía. Así lo ha trasladado hoy por la edil del área, Mónica Gómez, quien ha destacado que “Benidorm cuenta con una amplia red de extensiones administrativas, ubicadas estratégicamente en la ciudad, que facilitan que la población pueda realizar sus trámites administrativos lo más cerca posible de su domicilio o de su centro de trabajo”.

En concreto, Benidorm cuenta con cinco extensiones, localizadas en los barrios de La Cala, Rincón de Loix, Els Tolls-Salt de l’Aigüa, Alfredo Corral-Maravall-Plaza de España y Foietes-Colonia Madrid. Esta última ha sido reubicada a principios de año en un nuevo espacio para prestar un mejor servicio.

Gómez ha explicado que en estas instalaciones se pueden realizar la mayor parte de los trámites con la Administración, “por lo que no es necesario desplazarse hasta el edificio principal del Ayuntamiento, en la Plaza SSMM Reyes de España, para, por ejemplo, solicitar un histórico de empadronamiento, registrar documentos, gestionar el pago de tasas o inscribirse a cursos municipales”.

Según ha recordado la concejal de Extensiones Administrativas, el año pasado se realizaron 69.539 trámites y atenciones, “una cifra que confirma que acercar la administración local a los barrios es todo un acierto, puesto que favorece y facilita la relación de la ciudadanía con el Ayuntamiento al tiempo que evita desplazamientos innecesarios”.

Las personas que necesiten realizar algún tipo de trámite pueden encontrar estas dependencias municipales en la calle Secretario Juan Antonio Baldoví, 2, en La Cala; en la avenida de Juan Fuster Zaragoza, 1, del Rincón de Loix; en la avenida de Andalucía, 9, en el barrio Els Tolls-Salt de l’Aigüa; en la calle Maravall,33, donde se localiza la extensión de Alfredo Corral-Maravall-Plaza de España; y en la avenida Beniardá, 12, donde se encuentran las nuevas dependencias de la extensión de Foietes-Colonia Madrid.

Desglose de datos

Las atenciones y trámites que se han realizado se dividen en cuatro categorías. Por un lado, las relativas al Padrón Municipal de habitantes, que han sido las mayoritarias, con gran margen de diferencia, al representar el 91,2% de la actividad. A continuación, se encuentran aquellas que han precisado de Registros de Entrada en las diferentes áreas municipales (6,05%), los documentos de fe de vida (2,5%) y, por último, la gestión vinculadas al Área Económica (0,25%).

En cuanto a las oficinas, la que ha registrado una actividad mayor durante el primer trimestre del año ha sido la del Rincón de Loix, que atendió un total de 8.961 gestiones solicitadas por los ciudadanos. La segunda con más volumen ha sido la extensión administrativa de Alfredo Corral-Maravall-Plaza de España con 4.303 atenciones, seguida de Foietes-Colonia Madrid con 3.103. Els Tolls-Salt de l’Aigüa ha prestado 3.161 y finalmente la de La Cala un total de 1.862.