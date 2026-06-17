Este sábado 20 de junio empieza la temporada de piscina municipal en Finestrat

La concejala de Deportesde Finestrat, Beatriz Quintillán, ha señalado que “llega un día muy esperado por todos, sobre todo el público infantil y juvenil. Este sábado día 20 a las 10 de la mañana abrimos puertas de la piscina y lo hacemos con la instalación perfectamente acondicionada y renovada en aspectos como carpintería, pintura, pérgolas y toldos. Es muy importante evitar la exposición solar. Por eso, seguimos habilitando espacios de sombra para proteger la salud de nuestra piel, sobre todo de los menores. Desde aquí, animaros a disfrutar de esta instalación, con todas las garantías de seguridad y de confort”.

Los trabajos de mantenimiento y puesta a punto han incluido la reforma integral de cambiadores y aseos, donde han pintado y han sustituido la totalidad de la carpintería de madera por aluminio. También han intervenido en la superficie del vaso de la piscina grande para rejuntar todo el alicatado. Además de lijar y pintar las pérgolas, ya han instalado más de 50 metros de toldos para evitar la exposición solar de los usuarios/as. A ello cabe añadir los trabajos de limpieza con la incorporación de un nuevo robot para el fondo de la piscina, así como el desbroce de la vegetación.

Horario y tarifas

El horario de apertura de la piscina de Finestrat es de lunes a domingo, de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas.

A partir del lunes 22 de junio, el horario de lunes a viernes es solo por las tardes porque las mañanas quedan reservadas a los cursos municipales de natación y al alumnado de la Escuela de Verano. Una vez terminadas estas actividades, a finales de julio, también habrá baño libre por las mañanas, de lunes a viernes.

Como el año pasado la piscina mantiene la entrada gratuita para vecinos/as empadronados/as en Finestrat que sean menores de 13 años y mayores de 65 años. Para las demás edades la tarifa por día es de 1’80€, con posibilidad de adquirir un bono de 40€ para todo el verano. Ya se puede adquirir en agendafinestrat.es

En todo caso la piscina cuenta con personal que supervisa los accesos y personal de socorrismo que vela por la seguridad de los bañistas.

Como servicio añadido cabe recordar que los usuarios de esta instalación tienen conexión wifi gratuita a través de la red “WIFI4EU”.

La piscina está ubicada junto a la Plaça de la Unió Europea, en la Partida del Fondo, donde se ubica la Casa de Cultura y el párking municipal.