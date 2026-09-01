Este jueves “La Noche Más Corta” en la plaça dels Músics

La décima edición de “La Noche Más Corta” será este jueves 3 de septiembre a las 21,30 horas en la plaça dels Músics, con entrada libre y gratuita. Se proyectarán un total de 7 cortos para público familiar, joven y público variado y con trayectoria internacional y una gran cosecha de premios. “La Noche Más Corta” es una iniciativa de la concejalía de Cultura y CortoEspaña, que este año cumple su décima edición. Su objetivo es acercar el mundo de los cortometrajes al público en general con una sesión al aire libre.

Esta sesión clausurará el ciclo de “Cine Familiar Estival 2026”, que ha contado con 12 proyecciones al aire libre, bajo la luz de las estrellas en la plaça dels Músics los jueves y la plaza del Sol los martes. Más información en https://culturalanucia.com/cine-de-verano-la-nucia-2026

7 Cortos internacionales

La décima edición de “La Noche Más Corta” se desarrollará este jueves 3 de septiembre a las 21,30 horas en la plaça dels Músics, tras ser aplazada la semana pasada por la lluvia. Se proyectarán siete cortometrajes, en una sesión pensada para captar la atención de públicos de todas las edades. Entre los cortos seleccionados, se ofrece una selección de producciones internacionales de Francia, Luxemburgo, Brasil, Uruguay, Chile y dos destacadas creaciones españolas; premiados en diferentes festivales.

La selección de cortos está compuesta por:

Un paseo hacia el más allá (A walk into the afterlife) (4’). Un pequeño gato emprende un viaje fantástico al jardín del más allá en busca de una flor mágica. Destaca por su delicada dirección de arte de acuarela y poética visual, seleccionada en múltiples certámenes de animación independiente en Europa. Dirección: Jiyun Jeong. Nacionalidad: Luxemburgo. Género: Animación. 2024

El bicho que me daba miedo (O bicho que eu tinha medo) (9’). En un lugar donde las máscaras esconden sonrisas y miedos, Luana descubre que la verdadera magia es ser quien realmente somos. Estrenada en la ruta de festivales latinoamericanos de 2026, destaca por su uso del color para representar la auto aceptación e identidad. Dirección: Jhonatan Luiz. Nacionalidad: Brasil. Género: Animación. 2026

Carmen y la cuchara de palo (20’) Carmen es una niña de 7 años criada por su nonna italiana. Su mayor regalo para Carmen es una cuchara mágica, con la cual y gracias a un conjuro centenario, cada vez que saborea un nuevo plato es capaz de viajar a sus recuerdos y revivir las aventuras de la vida de su abuela y, sobre todo, aprender lecciones. Esta producción española atesora decenas de galardones como el Premio Fugaz 2025 al Mejor Cortometraje de Animación, Premio Pávez a la Mejor Película de Animación y el Premio al Mejor Cortometraje en el Festival Internacional CINI. Dirección: Carlos Gómez-Mira Sagrado. Nacionalidad: España. Género: Animación. 2024

Los Carpinchos (10’) Ha comenzado la temporada de caza. Una familia de carpinchos busca refugio en un gallinero, pero las gallinas no confían en ellos. La curiosidad de los miembros más jóvenes de las familias creará una unión con consecuencias inesperadas. También con carrera internacional, seleccionado en el Festival Internacional de Annecy, ganadora del Premio Quirino 2025 al Mejor Cortometraje y galardonada en Chilemonos 2025, lo que lo clasificó para la carrera de los Premios Oscar. Dirección: Alfredo Soderguit. Nacionalidad: Francia / Uruguay / Chile. Género: Animación. 2024

Una mirada limpia (15’) Cuando eres un niño tu mente se encuentra libre de ataduras o prejuicios, y el simple hecho de poder bajar a jugar en un parque con otro niño se puede convertir en el momento más mágico del día. Cuenta con un elenco estelar encabezado por la popular actriz Antonia

San Juan y acumula varios premios del público en festivales nacionales gracias a su emotivo mensaje social. Dirección: Bernardo Hernández Conejero. Nacionalidad: España. Género: Ficción. 2025

Keo y el polvo de estrellas (Keo and the stardust) (13’) Keo, un pirata cósmico, arriesga su vida todos los días para recolectar la mayor cantidad de polvo estelar posible. Su rutina se ve alterada cuando conoce a un extraño alienígena que necesita este valioso recurso para vivir. Destaca por su vibrante diseño retro futurista, aclamado en circuitos de animación fantástica internacional por su mensaje ambientalista e integrador. Dirección: Victor Halfen. Nacionalidad: Francia. Género: Animación. 2024

Rompecorazones (Bourreau des Coeurs) (6’) Grégoire, un empleado del Ayuntamiento de París, hace todo lo posible por preservar el Pont des Arts cortando los candados de amor que amenazan el monumento. Sophie, una verdadera romántica, está decidida a proteger estos famosos símbolos del amor eterno. Juntos descubrirán que el amor puede sanar incluso los corazones más rotos. Dirección: Inès Moussard, Antoine Genza, Ilian Belkilani, Sam Ripart, Alexandre Julhe, Camille Duvere. Nacionalidad: Francia. Género: Animación. 2025