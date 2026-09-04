La Escuela de Adultos de La Nucía cuenta con preparación ESO y FP e idiomas y primaria

El plazo de inscripción para la oferta formativa de la “Escuela de Adultos de La Nucía” para el curso 2026-2027 ya está abierta. Este curso se oferta preparación para FP (Grado Medio) y ESO, cursos de primaria e idiomas (español para extranjeros, valenciano inglés) así como otras materias. El Ayuntamiento de La Nucía invertirá 65.000 euros en esta Escuela de Adultos, para dar una “segunda oportunidad para poder estudiar” a los nucieros y nucieras. La información se puede obtener en la web www.lanucia.es y las inscripciones se pueden realizar a través del mail fpa@lanucia.es o por teléfono 690621447, 661225960 al 965870328 (ext. #1155 y #2009)

La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de La Nucía en colaboración con la Consellería de Educación continúan manteniendo un año más la oferta de la Escuela de Adultos de La Nucía para este curso 2026-2027. La presentación de su oferta educativa se ha realizado esta mañana con la presencia de Merche Herreiz, directora Escuela de Adultos y Sergio Villalba, concejal de Educación.

Oferta formativa

Exámenes de ESO en La Nucía. La Escuela de Adultos de La Nucía seguirá preparando a sus alumnos y alumnas para los exámenes de la ESO, que se realizan en el propio edificio de Escoles Municipals de La Nucía. Este trámite es posible gracias a que La Nucía cuenta con un Centro de Formación de Personas Adultas (F.P.A.) homologado, con todas las instalaciones y requisitos necesarios que exige la Generalitat Valenciana. La Escuela de Adultos de La Nucía oferta los dos cursos de la ESO (equivalentes a los cuatro ESO ordinaria) para formar al alumnado para recibir el título denominados ahora: ESPA I y ESPA II.

Acceso a grado medio FP. La Escuela de Adultos también tiene un curso de preparación de la prueba de acceso a ciclos formativo de Grado Medio de FP, que cada año cuenta con más alumnos y alumnas.

Educación Primaria. Además, este centro ofrece cursos de Educación primaria, que consta de dos niveles: FIPA I y FIPA II. Está enfocada para personas que quieran aprender a leer, escribir o perfeccionar su nivel educativo. Estos cursos se imparten todos los días, de lunes a jueves, en horario de tarde.

Exámenes de valencià hasta B1 en La Nucía. Como años anteriores, se han programado los cursos de valenciano preparatorios para las pruebas libres de la Junta Qualificadora, la Escuela Oficial de Idiomas y Universidades (CIEACOVA), en todos los niveles: A1, A2, B1, B2, C1. Este año como novedad la Escuela de Adultos de La Nucía podrá expedir los certificados hasta “B1” de valencià al alumnado que supere con éxito el “examen”, que se realizará en el mismo centro.

Por octavo año consecutivo, la Escuela de Adultos de La Nucía cuenta también con un curso de la UA de preparación para el examen del “C2 o Superior de Valencià”. Esta formación se imparte gracias al convenio entre la Seu Universitària de La Nucía y la Universidad de Alicante.

Educación no reglada

Por otro lado, la Escuela de Adultos de La Nucía cuenta con cursos de Educación no reglada: 1. Curso de Conversación en Inglés, 2. Curso de Costura Creativa, 3. Cursos de Castellano para extranjeros (Plazas Agotadas). Este curso como novedad la Escuela de Adultos de La Nucía podrá expedir los certificados de “A2” de español al alumnado que supere con éxito el “examen”, que se realizará en el mismo centro.

Plazas limitadas

Las plazas son limitadas por lo que desde la concejalía de Educación se recomienda realizar la matrícula lo antes posible para no quedarse sin plaza. La información y matrícula se puede realizar por mail fpa@lanucia.es y por teléfono 690621447, 661225960 al 965870328 (ext. #1155 y #2009).

Las Escuela de Adultos de La Nucía está enfocada a mayores de 18 años y sus clases han comenzado este mes de octubre en horario de tarde-noche de lunes a jueves, en el edificio de Escoles Municipals (primera planta Escola Infantil Bressol), situado en Av. Porvilla, junto Auditori y Seu Univeristària.

212 alumnos el curso pasado

La Escuela de Adultos de La Nucía contó con 212 alumnos el curso pasado, de los cuáles 36 de ESO (20 aprobaron el examen obteniendo el certificado). La más numerosa fue la clase de Español para Extranjeros con 99 alumnos y alumnas. La Educación Primaria (FIPA) (Alfabetización, Neolectores y Educación de Base) tuvo 11 estudiantes. Completó la oferta no reglada del centro la costura creativa (22 alumnos) y el inglés conversacional (32 alumnos).