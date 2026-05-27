Empiezan los trabajos de adecuación de un itinerario peatonal que conectará la Font del Molí con el inicio de las sendas al Puig Campana

El Ayuntamiento de Finestrat pone en marcha una nueva actuación destinada a mejorar la seguridad, accesibilidad y experiencia de los usuarios/as que acceden al Puig Campana, uno de los espacios naturales más visitados de la Comunitat Valenciana. Los trabajos ya han comenzado y supone la adecuación de un recorrido peatonal que conectará el aparcamiento de la Font del Molí con los principales senderos del entorno natural.

El concejal de Obras y Proyectos, Guillermo Lloret, explicó que “la intervención contempla la creación y señalización de un recorrido peatonal que conectará la zona de aparcamiento de la Font del Molí con los senderos PR-CV 289 y PR-CV 289.1, facilitando un acceso más seguro y ordenado para senderistas, deportistas y visitantes hacia el Puig Campana. Al mismo tiempo, vamos a aprovechar esta actuación para mejorar la señalización y para instalar una estación meteorológica alimentada por energía solar con el fin de recoger los datos climáticos en tiempo real y adoptar las medidas oportunas en caso de necesidad”.

La actuación responde a una necesidad creciente derivada del elevado número de visitantes que recibe anualmente el entorno del Puig Campana, especialmente en temporadas de alta afluencia. Hasta ahora, el acceso desde el aparcamiento hasta el inicio de los senderos se realiza en parte compartiendo espacio con el tráfico rodado y a través de tramos de tierra con irregularidades y erosión. Para resolver esta situación, el proyecto contempla dos tipos de intervención. Por un lado, se habilitará una acera de hormigón junto al camino asfaltado existente, delimitada con bordillo y dotada de señalización horizontal y vertical. Por otro, se acondicionará el tramo de pista de tierra que conecta directamente con los senderos, corrigiendo cárcavas y mejorando la evacuación de aguas pluviales.

Además, en la conexión con el sendero PR-CV 289 se instalarán paneles informativos de madera y una estación meteorológica alimentada mediante energía solar, que permitirá recoger datos climáticos y ponerlos a disposición de los usuarios en tiempo real.

“El objetivo de esta intervención es doble: reforzar la seguridad de las personas que visitan el entorno natural y mejorar la calidad de la experiencia turística y deportiva, favoreciendo al mismo tiempo una movilidad más ordenada y respetuosa con el medio ambiente”, concluyó Guillermo Lloret. Con este proyecto, el Ayuntamiento de Finestrat continúa avanzando en la modernización y sostenibilidad de sus recursos turísticos y naturales, consolidando el entorno del Puig Campana como un referente del turismo activo y de naturaleza en la provincia de Alicante. La actuación cuenta con un presupuesto total de 39.999’89€ financiados íntegramente con fondos europeos Next Generation EU. El plazo previsto de ejecución será de 60 días desde el inicio de las obras.

El proyecto se enmarca dentro del Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en Destino de la Comunitat Valenciana, financiado con fondos europeos Next Generation EU, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Adecuación Font del Molí con apoyo de Generalitat Valenciana

El concejal también recordó los trabajos que se vienen realizando en la Font del Molí con el apoyo de la Generalitat Valenciana para acondicionar esta área tan visitada. “Es fundamental garantizar su mantenimiento, adecuación y mejora de equipamientos, senderos y zonas recreativas como ésta. En recientes fechas desde Generalitat han construido muros de mampostería y también han renovado todas las barandillas de madera que rodean todo este espacio, además de intervenir en la adecuación de la conocida como “Volta al Puig Campana”, la senda circular que da la vuelta a toda la montaña”.