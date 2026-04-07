Benidorm convoca una nueva edición de las ayudas para estudiantes locales que cursen estudios de Grado en el extranjero

El Ayuntamiento de Benidorm ha aprobado en Junta de Gobierno Local la convocatoria de una nueva edición de las ayudas a la movilidad internacional de los estudiantes locales que realicen estancias en el extranjero a través del programa Erasmus+ u otros programas oficiales análogos referidos a estudios conducentes al título de Grado en el año académico 2026/27. El Ayuntamiento destina 22.00 euros a estas ayudas para el curso actual.

Según ha explicado la concejal de Educación, Maite Moreno, estas ayudas tienen como objetivo “colaborar con los estudiantes universitarios y de Ciclos Formativos de Grado Superior de Benidorm que, dentro de su formación, se adhieran a este tipo de programas para realizar parte de su formación en otros países; una opción que además les permite vivir la experiencia de residir fuera de España y complementar su actividad curricular con el aprendizaje o perfeccionamiento de un idioma extranjero”. Otro de los objetivos es “atender las necesidades de enseñanza y aprendizaje de todos los participantes en educación formal universitaria o profesional”.

Así, la ayuda municipal permitirá “reducir el gasto que estos programas ocasionan a las familias de los beneficiarios” y, a su vez, “colaborar y facilitar el intercambio de estudiantes con otras instituciones extranjeras, contribuyendo a crear una comunidad de jóvenes y futuros profesionales bien cualificados y con experiencia internacional”, ha agregado la edil.

Las bases de la convocatoria establecen que los beneficiarios de estas ayudas recibirán 100 euros por cada mes de estancia en el extranjero con un periodo máximo de 9 meses, que es la duración del curso académico completo. Asimismo, la concejal ha recalcado que “esta ayuda municipal es totalmente compatible con otras que el estudiante pueda recibir de cualquier administración pública o entidad privada para facilitar su estancia durante el programa”. En definitiva, “se trata de aportar nuestro granito de arena para que los estudiantes de Benidorm tengan más facilidades y recursos económicos durante los meses que pasen estudiando en el extranjero”.

Las bases de esta convocatoria indican que el abono a los beneficiarios se realizará mediante un pago único, como se ha aprobado hoy, una vez comprobada la estancia en la universidad de destino por el periodo de tiempo indicado.