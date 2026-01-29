Diversas incidencias con motivo del temporal en la Marina Baixa entre ellas una mujer herida en Altea por la caída de un árbol

En Altea se alcanzaron cuotas de viento muy elevadas que produjeron desperfectos como la caída de ramas y un árbol que hirió a una trabajadora de la Pública como explica el concejal de Seguridad Ciudadana de Altea, Deo Sánchez

En Finestrat se registraron varias incidencias por el viento, pero ninguna significativa, y fueron atendidas por policía y servicios técnicos. En Alfaz del Pi la plantilla de la Policía Local se reforzó con la incorporación de más agentes, la movilización de Protección Civil y también la Brigada de Guardia de Servicios técnicos con trabajadores extras para atender las incidencias y que han estado toda la jornada operativos. Escuchamos al concejal de Seguridad Ciudadana, Toni Such

En La Nucía varias actuaciones en total 36 incidencias con motivo del temporal de viento, entre ellas caídas de carteles en la carretera, árboles, pero con la rápida actuación de la brigada de emergencias y la policía local no se produjeron grandes inconvenientes, con mediciones casi históricas de viento que por ejemplo en la Ciudad Deportiva Camilo Cano se registró 113km hora, sin daños personales solo desperfectos y algún pequeño inconveniente

Y en Benidorm se registraron múltiples incidencias con la caída de árboles o de placas metálicas, así como desprendimientos de señales o en la Avenida Villajoyosa que cayó en la vía el semáforo entero o varias láminas del Centro de Salud de Tomás Ortuño que volaron, pero la mayoría se solventaron sin mayores inconvenientes y tanto la policía local como lo servicios técnicos y las concesionarias actuaron solucionando las distintas situaciones.

Y en Villajoyosa también se registraron incidencias en cuanto a la caída de árboles, algunas señales, pero las más significativas fueron solventadas sin mayores percances, porque solo fueron daños materiales.

El Ayuntamiento de Villajoyosa ha informado de las medidas preventivas que continúan en el día de hoy como el Cierre de parques y jardines, Cierre de instalaciones deportivas, así como Evitar desplazamientos y actividades al aire libre. Ante cualquier incidencia, llamar al 112 o a la Policía Local de su municipio.