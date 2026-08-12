Eclipse Solar

Dispositivos y restricciones en zonas forestales y Parques Naturales de la Marina Baixa para el fenómeno astronómico del año

Debido al riesgo extremo de incendios establecido por la Generalitat para hoy miércoles está prohibido el acceso a Parques Naturales

Onda Cero Marina Baixa

Marina Baixa |

El TSJ ha rechazado el intento de Benidorm de anular una sentencia clave sobre el suelo de Sierra Helada
El TSJ ha rechazado el intento de Benidorm de anular una sentencia clave sobre el suelo de Sierra Helada | Onda Cero Marina Baixa

Benidorm coordina un amplio dispositivo para el eclipse, que incluye la prohibición de acceso rodado y peatonal a la Cruz y resto de Serra Gelada. Debido al riesgo extremo de incendios establecido por la Generalitat para hoy, no se puede acceder al parque natural ni a El Moralet. El servicio de salvamento de las playas se amplía hasta las 21:30 horas, igual que la apertura del Tossal de La Cala.

L’Alfàs del Pi también ha cerrado el acceso a la ruta del Faro de l’Albir el miércoles 12 de agosto por riesgo extremo de incendios. El Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi se suma así a las medidas adoptadas por la Generalitat Valenciana, ante el riesgo extremo de incendios, cierra el acceso del camino al Faro de l’Albir y sendas el miércoles 12 de agosto, y pide a la ciudadanía que respete las restricciones. Coincidiendo con el día del eclipse total, recomienda extremar las precauciones para evitar daños oculares. Y en Finestrat este miércoles dia 12 no se puede transitar por pistas o senderos forestales ni espacios naturales protegidos como el Puig Campana.

Y en Villajoyosa no se podrá acceder a pistas y zonas forestales como la Colada de la Costa, la Volta al Cantal, la Torre de l'Aguiló o el pantano.

Además desde Callosa d´en Sarrià se ha informado que las restricciones afectan especialmente al Paisaje Protegido de la Sierra de Bernia y Ferrer. Desde la Policía Local de Callosa d’en Sarrià y el Ayuntamiento de Callosa recuerdan la importancia de respetar las restricciones establecidas y las indicaciones de los servicios de seguridad y emergencia

Y desde Altea también se ha señalado que hoy miércoles está cerrado el acceso a la Sierra de Bérnia y recomienda evitar las zonas forestales

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