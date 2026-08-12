Dispositivos y restricciones en zonas forestales y Parques Naturales de la Marina Baixa para el fenómeno astronómico del año

Benidorm coordina un amplio dispositivo para el eclipse, que incluye la prohibición de acceso rodado y peatonal a la Cruz y resto de Serra Gelada. Debido al riesgo extremo de incendios establecido por la Generalitat para hoy, no se puede acceder al parque natural ni a El Moralet. El servicio de salvamento de las playas se amplía hasta las 21:30 horas, igual que la apertura del Tossal de La Cala.

L’Alfàs del Pi también ha cerrado el acceso a la ruta del Faro de l’Albir el miércoles 12 de agosto por riesgo extremo de incendios. El Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi se suma así a las medidas adoptadas por la Generalitat Valenciana, ante el riesgo extremo de incendios, cierra el acceso del camino al Faro de l’Albir y sendas el miércoles 12 de agosto, y pide a la ciudadanía que respete las restricciones. Coincidiendo con el día del eclipse total, recomienda extremar las precauciones para evitar daños oculares. Y en Finestrat este miércoles dia 12 no se puede transitar por pistas o senderos forestales ni espacios naturales protegidos como el Puig Campana.

Y en Villajoyosa no se podrá acceder a pistas y zonas forestales como la Colada de la Costa, la Volta al Cantal, la Torre de l'Aguiló o el pantano.

Además desde Callosa d´en Sarrià se ha informado que las restricciones afectan especialmente al Paisaje Protegido de la Sierra de Bernia y Ferrer. Desde la Policía Local de Callosa d’en Sarrià y el Ayuntamiento de Callosa recuerdan la importancia de respetar las restricciones establecidas y las indicaciones de los servicios de seguridad y emergencia

Y desde Altea también se ha señalado que hoy miércoles está cerrado el acceso a la Sierra de Bérnia y recomienda evitar las zonas forestales