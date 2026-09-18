Detenidas dos personas por retener y agredir a un hombre en Finestrat para robarle cerca de 20.000 euros en joyas, dinero y criptomonedas

La Guardia Civil, en el marco de la operación “Coyars”, ha detenido a dos personas, un hombre de 29 años y una mujer de 23, por retener y agredir a un hombre en un apartamento de Finestrat (Alicante) para obligarle a entregar dinero y oro, así como a realizar transferencias de sus criptomonedas. A los detenidos se les atribuyen los delitos de detención ilegal, robo con violencia y pertenencia a grupo criminal. La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada por la víctima, la cual fue sorprendida en el interior del apartamento que tenía arrendado en la localidad. Allí fue atada de pies y manos y sometida durante varias horas a agresiones y actos de extrema violencia, todo ello con el fin de obligarla a entregar dinero en efectivo y oro, así como a realizar transferencias de sus criptomonedas. El valor de lo sustraído asciende a cerca de los 20.000 euros.

Ganarse la confianza de la víctima

Durante la investigación, los agentes recopilaron un gran volumen de información para analizar. Este análisis permitió detectar un patrón que condujo hasta una mujer que, meses antes de los hechos, se había ganado la confianza de la víctima. A través de esta mujer pudieron localizar a quien sería el presunto líder y organizador del grupo.

Las detenciones se precipitaron al hallarse indicios de que una de las investigadas podía abandonar el país. Esta circunstancia obligó a activar un operativo coordinado que permitió detener a ambos de forma simultánea en las provincias de Barcelona y Guipúzcoa.

El hombre de 29 años fue detenido y puesto a disposición del juzgado de guardia de San Sebastián, que decretó su ingreso en prisión provisional. La mujer, que presuntamente habría captado a la víctima, pasó a disposición del juzgado de guardia de Martorell, que acordó su libertad con la imposición de medidas cautelares.

A los detenidos se les atribuyen los delitos de detención ilegal, robo con violencia y pertenencia a grupo criminal.

La operación ha sido desarrollada por el Equipo Territorial de Policía Judicial de Villajoyosa e instruida por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Benidorm competente, con la colaboración de la Sección de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Alicante y las Comandancias de Barcelona y Guipúzcoa.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones.