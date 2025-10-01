Cruce de acusaciones en el pleno de Finestrat por el retraso del cuartel de la Guardia Civil

El Partido Socialista criticó que, pese al acuerdo firmado hace tres años con el Ministerio del Interior, las obras no han comenzado y los agentes continúan prestando servicio en un local municipal, en condiciones que consideran inadecuadas.

Por su parte, el alcalde, Juanfran Pérez Llorca, defendió la gestión del Ayuntamiento y recordó que el Consistorio ha ofrecido un solar para construir las nuevas dependencias, ha asumido los costes del proyecto técnico y está dispuesto a aportar 300.000 euros. “Pocos municipios muestran tanta predisposición como Finestrat. El problema es que nunca se da el paso definitivo desde el Ministerio”, ha señalado.

El alcalde ha subrayado que Finestrat ha experimentado un gran crecimiento poblacional y que los efectivos de la Guardia Civil también han aumentado, por lo que, “los agentes merecen unas instalaciones dignas que hoy no tienen”.