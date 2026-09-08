El Consorci Mare recupera más de 5.800 kilos de textil y 920 litros de aceite en el mes de agosto

El Consorci Mare, la entidad responsable del tratamiento de los residuos domésticos de 52 municipios de la Marina Alta, la Marina Baixa y El Campello, ha logrado recuperar en el mes de agosto un total de 5.582 kilos de textil y 920 litros de aceite usado gracias a su red de contenedores. La entidad, a lo largo del último año, ha implantado más de 145 contenedores de estas fracciones de residuos en 15 de los 52 municipios consorciados en una prueba piloto que busca reducir la presencia de textiles en el contenedor gris que se trata en el Complejo Ambiental de El Campello.

“Cuando se lo pones fácil al ciudadano, nuestros vecinos responden, como demuestran estas cifras de recogida de textil y aceite: hemos logrado recuperar más de 5.800 kilos de textil y casi 1.000 de aceite,” ha explicado el presidente del Consorci Mare, José Ramón González de Zárate. “Si queremos seguir reduciendo los residuos destinados a vertedero y aumentar las cifras de separación en origen, debemos seguir apostando por la sensibilización y concienciación ambiental de nuestra ciudadanía”.

Junto al Ayuntamiento de la Vila Joiosa y la asociación de Moros y Cristianos, el Consorci Mare ha desplegado una acción especial esta festividad. Se repartieron bidones específicos para la recogida del aceite usado en las sedes de cada comparsa para asegurar su correcto reciclaje. En total se han recogido 1.250 litros de aceite usado durante las fiestas.

Benidorm lidera la recogida de textil

Benidorm, con 4.386 kilos recogidos durante el mes de agosto, es el municipio que más textil ha separado. Lo sigue la Vila Joiosa con 1.328 kilos. En lo referente al aceite usado, durante el mes de agosto la Vila Joiosa repite como líder con 259 litros recogidos, seguido de Benidorm, con 165 litros y, finalmente, Sella con 153.

Así debes separar el aceite y el textil usado

El textil, sea ropa, calzado o trapo, debe separarse en el contenedor apropiado. Si se deposita por error en el contenedor gris, es imposible de valorizar en el Complejo Ambiental de El Campello, y siempre acaba en vertedero. Usar el contenedor es muy fácil: los residuos textiles deben depositarse en una bolsa de plástico cerrada y, aunque estén en mal estado, se podrán reutilizar o reciclar. También se pueden depositar en la red de ecoparques móviles del Consorci Mare, que visitan semanalmente los 52 municipios.

El aceite de cocina usado, una vez frío, debe ser depositado en una botella de plástico de 1,5 litros bien cerrada. Nunca debe tirarse por el desagüe: si lo hacemos, acabará contaminando ríos y mares y afectando gravemente las redes de alcantarillado municipales. Tampoco se permite depositar en este contenedor aceite de motor, un residuo propio del ecoparque, o botellas de vidrio, que deben separarse en los iglús verdes.

El Consorci Mare, además, ha puesto a la disposición de la ciudadanía un teléfono para reportar cualquier incidencia relacionada con los contenedores de textil y aceite usado: 958 43 71 06.