El Consorci Mare reconoce a los municipios y entidades que apuestan por el reciclaje en sus primeros Premios R5

Entre los reconocimientos entregados se encuentra Onda Cero Marina Baixa, que ha recibido el Premio R5 a la Comunicación más comprometida, en reconocimiento a la labor de difusión y concienciación sobre el reciclaje y el cuidado del medio ambiente.

En cuento a los municipios, La Vila Joiosa fue reconocida como el municipio que más aceite de cocina usado ha reciclado, mientras que Benidorm destacó por la cantidad de residuos textiles recuperados. Además, también obtuvieron premio municipios de interior de la comarca como Sella y Relleu, así como también pusieron el foco en el ámbito educativo, con un reconocimiento al IES Bernat de Sarrià de Benidorm.

La gala incluyó además un reconocimiento individual a la vecina más sostenible, que recayó en una residente de la zona de La Cala de Villajoyosa, poniendo de relieve que el compromiso medioambiental no depende únicamente de las administraciones, sino también de los hábitos cotidianos de los ciudadanos.