El Consorci Mare gestiona 151. 117,26 toneladas de residuos en los primeros siete meses del año

El Consorci Mare bate récords. A falta de cinco meses para que finalice el año 2026, la entidad que trata los residuos de 52 municipios de la Marina Alta, la Marina Baixa y El Campello, ha gestionado y tratado un total de 151. 117,26 toneladas de residuos, un 7,34% más que en el mismo periodo del año anterior.

Tal y como avanza el presidente del Consorcio, José Ramón González de Zárate, este incremento no es casual. Responde a las políticas que esta institución ha desarrollado para mejorar los servicios e infraestructuras que ofrece tanto a ayuntamientos como a ciudadanía.

“Desde el Consorci Mare trabajamos para facilitar la separación selectiva de residuos, acercando los ecoparques móviles a la población, ampliando horarios para que los usuarios puedan acceder a los servicios e incentivando el reciclaje a través de bonificaciones y acciones de sensibilización ciudadana”, explica González de Zárate

Crecimiento escalonado y sostenido

¿El resultado de estas medidas? Un crecimiento gradual y sostenido de los residuos que llegan al Complejo Ambiental de El Campello y, por tanto, del porcentaje de material tratado y recuperado. Así, de las 19.513,82 toneladas de residuos que registró esta instalación en enero del 2026, se ha pasado a 26.451,34 en julio de este mismo año. Siete meses de diferencia y siete toneladas más de residuos que en el mismo periodo del 2025.

“En tan solo siete meses, el Complejo Ambiental de El Campello ha gestionado y tratado un 7,34% más de residuos que el año pasado. Esto no hubiese sido posible sin ayuda de la ciudadanía -cada vez más sensibilizada-, pero tampoco sin unas instalaciones modernas y preparadas como las nuestras”, ha comentado el presidente del Mare.

Entre el material que llega a las instalaciones de El Campello, se encuentra el que procede de los contenedores marrones (materia orgánica) y grises (resto de residuos), pero también de la red de ecoparques del Consorci Mare. Aquí encontraríamos, entre otros, bombillas, pilas, baterías, RAEE, voluminosos, escombros y residuos procedentes de la construcción.