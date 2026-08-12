Residuos

El Consorci Mare gestiona 151. 117,26 toneladas de residuos en los primeros siete meses del año

Las cifras muestras que son 7.000 toneladas más que en el mismo periodo del año anterior. Este crecimiento, sostenido en el tiempo, se debe a la mejora de las infraestructuras y servicios ofrecidos a la ciudadanía

Onda Cero Marina Baixa

Marina Baixa |

El Consorci Mare gestiona 151. 117,26 toneladas de residuos en los primeros siete meses del año
El Consorci Mare gestiona 151. 117,26 toneladas de residuos en los primeros siete meses del año | Onda Cero Marina Baixa

El Consorci Mare bate récords. A falta de cinco meses para que finalice el año 2026, la entidad que trata los residuos de 52 municipios de la Marina Alta, la Marina Baixa y El Campello, ha gestionado y tratado un total de 151. 117,26 toneladas de residuos, un 7,34% más que en el mismo periodo del año anterior.

Tal y como avanza el presidente del Consorcio, José Ramón González de Zárate, este incremento no es casual. Responde a las políticas que esta institución ha desarrollado para mejorar los servicios e infraestructuras que ofrece tanto a ayuntamientos como a ciudadanía.

“Desde el Consorci Mare trabajamos para facilitar la separación selectiva de residuos, acercando los ecoparques móviles a la población, ampliando horarios para que los usuarios puedan acceder a los servicios e incentivando el reciclaje a través de bonificaciones y acciones de sensibilización ciudadana”, explica González de Zárate

Crecimiento escalonado y sostenido

¿El resultado de estas medidas? Un crecimiento gradual y sostenido de los residuos que llegan al Complejo Ambiental de El Campello y, por tanto, del porcentaje de material tratado y recuperado. Así, de las 19.513,82 toneladas de residuos que registró esta instalación en enero del 2026, se ha pasado a 26.451,34 en julio de este mismo año. Siete meses de diferencia y siete toneladas más de residuos que en el mismo periodo del 2025.

“En tan solo siete meses, el Complejo Ambiental de El Campello ha gestionado y tratado un 7,34% más de residuos que el año pasado. Esto no hubiese sido posible sin ayuda de la ciudadanía -cada vez más sensibilizada-, pero tampoco sin unas instalaciones modernas y preparadas como las nuestras”, ha comentado el presidente del Mare.

Entre el material que llega a las instalaciones de El Campello, se encuentra el que procede de los contenedores marrones (materia orgánica) y grises (resto de residuos), pero también de la red de ecoparques del Consorci Mare. Aquí encontraríamos, entre otros, bombillas, pilas, baterías, RAEE, voluminosos, escombros y residuos procedentes de la construcción.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid