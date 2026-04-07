El Consorci Mare amplia su red de ecoparques fijos, entre ellos uno en nuestra comarca, en Finestrat

El Consorci Mare, la entidad que trata los residuos de 52 municipios de la Marina Alta, la Baixa y el Campello, sigue ampliando su red de instalaciones de gestión de residuos. En la última junta de gobierno, los municipios aprobaron por unanimidad la recuperación de la gestión del ecoparque fijo de Gata de Gorgos, que se pondrá próximamente en funcionamiento y la aceptación de la cesión del ecoparque de Finestrat, cuyos trámites empezarán en las próximas semanas.

“En la última junta de gobierno, celebrada el viernes pasado, los 52 municipios aprobamos por unanimidad recuperar la gestión del ecoparque fijo de Gata de Gorgos, que anteriormente fue consorciado y actualmente es municipal, y empezar los trámites para que el Ayuntamiento de Finestrat nos pueda ceder su ecoparque,” ha explicado el presidente del Consorci Mare, José Ramón González de Zárate. “Forma parte de nuestra política de dotar de instalaciones a la ciudadanía para que separar sea más fácil, siguiendo el mismo objetivo que nuestras bonificaciones por uso de ecoparques”.

En los dos últimos años, el Consorci Mare ha realizado un importante impulso por aumentar las instalaciones de proximidad de gestión de residuos. La ampliación de los ecoparques móviles, que han pasado de 1 a 7 vehículos, se ha reforzada este último año con la habilitación de los dos primeros ecoparques fijos consorciados, el de Pedreguer (Marina Alta) y el de Benidorm (Marina Baixa). Ahora, la entidad sigue apostando por acercar el reciclaje a la ciudadanía asumiendo la gestión de los ecoparques de Gata de Gorgos e iniciando los trámites para la cesión del de Finestrat.

Bonificaciones y premios R5: recompensas por hacerlo bien

El Consorci Mare también ha anunciado dos importantes mejoras que recompensarán a la ciudadanía que utilice la red de ecoparques consorciadas. Por un lado, la entidad bonificará con descuentos de hasta 100 euros en la tasa de residuos a los vecinos que se hayan dado de alta y hayan utilizado los ecomóviles durante 2025, a través de los 52 ayuntamientos.

También se ha anunciado la primera edición de los premios R5, que premiarán directamente a los cinco ciudadanos con más residuos aportados en la red de ecomóviles durante 2025 y al municipio con más aportaciones por cápita. Los resultados se harán públicos en las próximas semanas y se otorgarán utilizando los datos de la red informatizada de ecoparques.

Para darse de alta en el sistema de ecoparques, la ciudadanía debe descargar la aplicación móvil Consorci MARE Actais Waste (disponible para IOS y Android) y darse de alta en su ecoparque más cercano. Así los usuarios podrán llevar un control de los residuos aportados durante el año.

Los ecoparques móviles visitan los 52 municipios del Consorci Mare regularmente. El horario y las ubicaciones de las rutas se pueden consultar en la página web de la institución (https://consorciomare.es/ecomovil/ ) y en sus redes sociales (@consorcimare).