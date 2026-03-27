La Consellera de Educación visita las obras del Tercer Colegio de La Nucía

Carmen Ortí, consellera de Educación, ha visitado las obras del Tercer Colegio Público de Infantil y Primaria de La Nucía. Este centro educativo contará con 2 aulas de 2 años, 6 aulas de Infantil y 12 de primaria, con capacidad para 490 alumnos. Esta actuación supone una inversión de 8.998.124,15 euros por parte de la Consellería de Educación de la Generalitat Valenciana y se prevé que las obras estarán finalizadas en el último trimestre de 2026.

En esta visita han participado José M. Larena, Director General de Infraestructuras Educativas y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía, así como la dirección facultativa de la obra y los concejales del Ayuntamiento de La Nucía.

“30% de ejecución”

“Las obras del esperado Tercer Colegio Público de Infantil y Primaria de La Nucía siguen avanzando y ya está a un 30% de ejecución. Es un centro demandado por toda la comunidad educativa de La Nucía y que tras muchos años de reivindicaciones y demanda, en 2026 será una realidad. Es un colegio necesario ya que los dos existentes están más que saturados. Además, está ubicado en la zona de urbanizaciones hacia Benidorm por lo que muchos alumnos y alumnas se desplazarán andando al colegio desde sus casas, por lo que fomentaremos la movilidad sostenible, eliminando líneas de buses escolares” comentó Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

Tercer Colegio: 490 alumnos

Este futuro centro escolar está ubicado en la parcela municipal de 8.860 m2 situada entre la calle Sorolla y Benlliure, detrás del Supermercado Aldi. El Tercer Colegio Público de Infantil y Primaria de La Nucía contará con dos edificios: uno para educación infantil y otro para primaria. Tendrá dos aulas de niños de dos años, seis de Infantil y doce de Primaria. Además, dispondrá de gimnasio y un gran comedor con cocina propia. En total habrá 3.876 m2 de superficie construida en los diferentes edificios del tercer colegio.

A su vez contará con 4.734 m2 de espacios exteriores con 2 pistas polideportivas, huerto escolar, área de juegos infantiles, zonas ajardinadas, áreas de paseo y zonas porches...etc.