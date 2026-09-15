Confrides-L’Abdet instalará nuevas luminarias en el camino Viña-Pinar

La actuación cuenta con una subvención de 4.999,96 euros concedida por la Diputación de Alicante para la adquisición de las nuevas luminarias, que permitirán reforzar la iluminación de este camino rural. Se trata de una actuación necesaria para mejorar la visibilidad y las condiciones de seguridad de los vecinos y usuarios que acceden a las instalaciones deportivas, especialmente durante las horas de menor luz.

El camino Viña-Pinar es utilizado habitualmente por residentes y por quienes hacen uso de las instalaciones deportivas de L’Abdet, por lo que la mejora de su iluminación permitirá disponer de un acceso en mejores condiciones y adaptado al uso que actualmente tiene este espacio. El alcalde de Confrides-L’Abdet, Rubén Picó, ha destacado la importancia de esta actuación y ha indicado que «mejorar los accesos y los servicios vinculados a nuestras instalaciones deportivas es una prioridad para el Ayuntamiento». Asimismo, el alcalde ha confirmado que "las instalaciones deportivas de L’Abdet serán objeto próximamente de una reforma integral, con una inversión histórica que permitirá mejorar y modernizar este espacio deportivo para vecinos y usuarios".

Esta actuación en el camino del Viña-Pinar se suma así al proyecto de mejora de las propias instalaciones deportivas, dentro del compromiso del Ayuntamiento de seguir modernizando las infraestructuras municipales y mejorando los servicios tanto en Confrides como en L’Abdet.