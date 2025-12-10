Infraestructuras

Confrides inaugura las nuevas dependencias del colegio en un acto multitudinario

Esta actuación ha supuesto una inversión de 192.390 euros

Gran número de vecinos, famlias, alumnado y profesorado se reunieron para este momento histórico para la comunidad educativa del municipio.

La inauguración oficial se llevó a cabo con la visita a las nuevas instalaciones, renovadas y acondicionadas para mejorar de forma significativa las condiciones de enseñanza.

La actuación, incluida dentro del Plan Planifica 2020–2023 de la Diputación de Alicante, ha supuesto una inversión de 192.390 euros, destinada a modernizar y adecuar los espacios del colegio, ofreciendo un entorno más seguro, funcional y adaptado a las necesidades actuales del alumnado.

El evento contó con la presencia del alcalde, Rubén Picó; del concejal de Patrimonio y Servicios —con delegación en Educación—, Juan Vicente Llorens; así como del director del centro, Héctor Benavent. El Ayuntamiento destacó que esta inauguración marca un avance decisivo en la mejora de los servicios públicos y evidencia el compromiso municipal con la educación y con el futuro de Confrides-L’Abdet.

En su intervención, el alcalde Rubén Picó subrayó la importancia de este proyecto y recordó que “hacía 62 años que no se invertía en infraestructuras educativas en Confrides-L’Abdet. Hoy damos un paso histórico que pone a la educación en el centro de las prioridades del municipio”.

