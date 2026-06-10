El Centre Juvenil presenta la programación de la Ludoteca de Verano 2026 de La Nucía

En el Centre Juvenil de La Nucía se ha presentado la programación de Ludoteca de Verano “Aventuras Veraniegas” que arrancará el 29 de junio hasta el 31 de julio. Se trata de talleres gratuitos por las mañanas para desarrollar manualidades y otras actividades creativas, fomentando la diversión, la convivencia y disfrutando del tiempo libre estival de manera divertida y educativa. Las inscripciones se han abierto hoy y se pueden realizar presencialmente en el Centre Juvenil, por mail en cj@lanucia.es o por teléfono 966897070.

La presentación de esta programación estival ha contado con la presencia de Gemma Márquez, concejala de Juventud y Héctor Ciscar, responsable de Creactiva. Esta Ludoteca de Verano “Aventuras Veraniegas” gratuitos están organizados por las Concejalía de Juventud con la colaboración de la Igualdad y Políticas Inclusivas, Creactiva Events i Serveis, IVAJ y “Corresponsables” del Ministerio de Igualdad. La jornada está financiada con los fondos transferidos por el Ministerio de Igualdad a través del Plan Corresponsables que gestiona la Generalitat Valenciana.

20 Talleres

Un verano más el Centre Juvenil ha programado veinte talleres matutinos más cinco fiestas de agua los viernes, totalmente gratuitos, enfocados a niños y niñas de La Nucía, a partir de 5 años. El objetivo de estos talleres es formar y entretener a población infantil nuciera durante las vacaciones escolares de verano. Una actividad que ayuda a socializar y hacer nuevas amistades.

Se desarrollan de 10 a 13 horas en el Centre Juvenil y tendrán la siguiente temática: 29 junio Taller de Cocina, 30 junio Taller Slime, 1 julio Cuentacuentos Piratas, 2 julio Manualidad Cometas, 6 julio Escape Room, 7 julio Taller Murales, 8 julio Taller Pulseras, 9 julio Experimentos Locos, 13 julio Taller Cocina, 14 julio Construye tu Ciudad, 15 julio Concurso de Talentos, 16 julio Taller Botellas de la Calma, 20 julio Día en el Espacio, 21 julio Cine de Verano, 22 julio Taller de Máscaras, 23 julio Torneos Juegos de Mesa, 27 julio Gyncana Superhéroes, 28 julio Decoración Camisetas, 29 julio Taller Pintacaras y 30 julio Juegos Musicales. Además, los viernes 3, 10, 17, 24 y 31 de julio habrá Fiesta del Agua.

El único requisito para poder inscribirse es estar empadronado en La Nucía. Las inscripciones se han abierto hoy y se pueden realizar presencialmente en el Centre Juvenil, por mail en cj@lanucia.es o por teléfono 966897070.