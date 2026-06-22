La Central de Policía Local La Nucía acogió una reunión comarcal de coordinación

La Central de Policía Local La Nucía acogió la Comisión Comarcal de Prevención y Seguridad Local de la Marina Baixa con representación de los municipios de Altea, l’Alfàs del Pi, Benidorm, Finestrat, Callosa d’en Sarrià, La Nucía, Polop y Villajoyosa. Además, también hubo representación Policía Nacional y Guardia Civil.

Bernabé Cano, alcalde de La Nucía dio la bienvenida los asistentes a este encuentro clave de coordinación y destacó “la importancia de la cooperación institucional para garantizar la seguridad de los ciudadanos y visitantes de la comarca”. En este encuentro también estuvo presente Serafín López, concejal de Seguridad Ciudadana.

Reunión comarcal

La reunión de trabajo de la Comisión Comarcal de Prevención y Seguridad Local de la Marina Baixa, contó con la participación de las jefaturas de las Policías Locales de los municipios de Altea, l’Alfàs del Pi, Benidorm, Finestrat, Callosa d’en Sarrià, Polop, Villajoyosa y La Nucía, que actuó como anfitriona.

Durante la sesión se abordaron diversos asuntos relacionados con la coordinación operativa entre las fuerzas de seguridad, el intercambio de información de interés policial y la planificación de actuaciones conjuntas de cara al periodo estival, una época en la que la Marina Baixa experimenta un importante incremento de población y actividad turística. También se trató el fortalecimiento de los canales de colaboración e intercambio de información entre los distintos cuerpos policiales para dar una respuesta más eficaz a las necesidades de seguridad ciudadana.

En este importante encuentro también participaron el Comisario de la Policía Nacional de Benidorm y el Comandante de la Compañía de la Guardia Civil de Calpe, reforzando así la necesaria coordinación entre los distintos cuerpos policiales con competencias en el territorio.