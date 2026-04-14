Callosa d´en Sarriá presenta a la ciudadanía las obras derenovación de la céntrica Font dels Patos

A las seis y media de la tarde en la Casa de Cultura el area de Urbanismo del consistorio callosino presenta esta actuación que es una de las inversiones planteadas por el ayuntameinto a inicio del año y que supondrá una actuación de algo más de 300.000 euros.

La Font dels Patos en la Plaza Quatre carreteres es uno de los puntos céntricos del muncipio, un cruce destacado de tráfico y peatones. Con esta actuacion se plantea una oportunidad de transformación integral del espacio urbano, dando respuesta a una demanda vecinal histórica. El proyecto aborda el actual problema de circulación en la rotonda, con el objetivo de mejorar su funcionalidad, seguridad y atractivo, siempre desde el interés general.