Callosa d'en Sarrià invierte en la mejora del CEIP Mirantbó con nuevas actuaciones financiadas íntegramente con fondos municipales

El Ayuntamiento de Callosa d'en Sarrià continúa reforzando su compromiso con la mejora de las infraestructuras educativas del municipio con una nueva actuación en el CEIP Mirantbó, donde se están ejecutando obras de renovación y adaptación de las instalaciones sufragadas íntegramente con recursos propios de las arcas municipales.

El alcalde de Callosa d'en Sarrià, Andrés Molina, ha visitado la marcha de los trabajos acompañado por la directora del centro, Natalia Carrasco, para comprobar el avance de unas obras que estarán finalizadas en menos de un mes y permitirán que el alumnado regrese en septiembre a unas instalaciones más modernas, accesibles y adaptadas a las necesidades actuales.

Esta actuación forma parte del plan de inversiones que el consistorio viene desarrollando desde hace tres años durante el periodo estival para aprovechar las vacaciones escolares y ejecutar mejoras sin interferir en la actividad lectiva.

Entre las actuaciones previstas destaca la renovación integral de varios aseos del colegio, la creación de tres nuevos baños adaptados conforme a la normativa vigente y la adecuación de un espacio específico para el nuevo aula de Educación Especial que comenzará a funcionar en el centro.

Las obras incluyen la apertura de nuevos accesos, la instalación de puertas adaptadas para facilitar el paso de personas con movilidad reducida, zonas de almacenaje, mejoras en la accesibilidad del aula y la colocación de rejas de protección, con el objetivo de ofrecer un entorno más seguro, funcional e inclusivo para el alumnado.

El alcalde callosino, Andrés Molina, ha subrayado que la inversión en educación constituye una prioridad para el equipo de gobierno."Ya es el tercer año consecutivo que aprovechamos el verano para mejorar nuestros colegios con recursos propios del Ayuntamiento. Las subvenciones siempre son bienvenidas, pero también entendemos que debemos destinar fondos municipales a mantener y modernizar nuestros centros educativos. Invertir en educación, igual que en cultura o en seguridad, es invertir en el futuro de nuestro municipio".

Molina ha recordado que en años anteriores ya se renovaron los aseos del CEIP Bernat de Sarrià y parte de los del Mirantbó, mientras que este verano “se completará la actuación en este último centro y se instalarán nuevas persianas en el Bernat para mejorar la privacidad del alumnado”.

Asimismo, el primer edil ha señalado que el Ayuntamiento colaborará con la Conselleria de Educación en la futura instalación de sistemas de climatización en los centros escolares, mostrando la total disposición del consistorio para agilizar cualquier actuación que contribuya a mejorar el bienestar de la comunidad educativa.

Por su parte, la directora del CEIP Mirantbó, Natalia Carrasco, ha explicado que el proyecto inicial ha sido adaptado para responder a las nuevas necesidades del centro tras la apertura de un aula específica de Educación Especial.

"La creación de esta nueva aula ha permitido reorganizar el proyecto para dotarla de un baño adaptado de acceso directo, además de renovar los aseos destinados al alumnado e incorporar un nuevo WC. Son mejoras muy importantes porque facilitan la atención a los alumnos que más lo necesitan y hacen el colegio mucho más accesible", ha destacado.

Aula UECO

Una de las principales novedades de cara al próximo curso será la puesta en marcha del aula UECO (Unidad Específica ubicada en Centro Ordinario) en el CEIP Mirantbó. Para ello, el Ayuntamiento está adaptando un espacio del colegio con el fin de que reúna todas las condiciones de accesibilidad y funcionalidad necesarias. Esta nueva unidad comenzará su actividad con cuatro alumnos y contará con la incorporación de tres profesionales especializados para su atención, reforzando así la educación inclusiva y permitiendo que el alumnado con necesidades educativas especiales reciba una respuesta educativa personalizada dentro de su propio centro escolar

El alcalde concluyó explicando que “con estas actuaciones, el Ayuntamiento de Callosa d'en Sarrià reafirma su apuesta por mantener en óptimas condiciones los centros educativos del municipio mediante inversiones continuadas que permiten mejorar la calidad de las instalaciones, favorecer la inclusión y garantizar espacios adecuados para toda la comunidad educativa”.