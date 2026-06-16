Callosa d'en Sarrià incorpora tres nuevos vehículos vehículos híbridos para reforzar el servicio de la Policía Local

El Ayuntamiento de Callosa d'en Sarrià ha incorporado tres nuevos vehículos Ford Kuga híbridos a la flota de la Policía Local, una renovación que permitirá mejorar la prestación del servicio público, incrementar la seguridad ciudadana y dotar a los agentes de herramientas más modernas y eficientes para el desempeño de sus funciones diarias. La adquisición de estos vehículos se enmarca dentro del contrato de renting municipal, que contempla la renovación periódica de la flota policial cada cuatro años para garantizar que los agentes dispongan de medios adaptados a las necesidades actuales del servicio. El alcalde de Callosa d'en Sarrià, Andrés Molina, ha destacado la importancia de esta renovación para continuar mejorando la atención a la ciudadanía. "Estamos muy satisfechos con esta incorporación porque estos vehículos disponen de características más completas para ofrecer un mejor servicio. Si mejoramos las herramientas de trabajo, el resultado siempre será mejor. Contar con vehículos nuevos permite que la Policía Local pueda responder con mayor eficacia a cualquier necesidad o aviso que requiera la ciudadanía", ha señalado el alcalde. Los nuevos Ford Kuga incorporan tecnología más avanzada respecto a los vehículos sustituidos, además de contar con etiqueta ecológica gracias a su motorización híbrida de gasolina, contribuyendo así a una movilidad más sostenible y respetuosa con el medio ambiente.

Por su parte, el jefe de la Policía Local de Callosa d'en Sarrià, Juan Carlos Palacios, ha subrayado el importante salto cualitativo que supone esta renovación. "La tecnología evoluciona constantemente y estos vehículos representan una mejora evidente. Además de la tranquilidad que ofrece la modalidad de renting para cualquier incidencia o reparación, incorporan importantes avances operativos y de seguridad", ha explicado. Entre las principales características destacan su transmisión automática, que reduce el desgaste mecánico y mejora la conducción, así como la tracción integral 4x4, especialmente adecuada para la orografía del término municipal de Callosa d'en Sarrià.

Asimismo, uno de los vehículos esta equipado con un kit homologado para el traslado de detenidos, con mampara de separación que garantiza la seguridad tanto de los agentes como de las personas trasladadas. La nueva flota también incorpora un puente luminoso abatible con panel de mensajería informativa, una herramienta que permitirá ofrecer información inmediata a la ciudadanía durante eventos, incidencias de tráfico, emergencias o accidentes. Otro de los elementos destacados es la incorporación al nuevo vehículo 24 horas de un desfibrilador semiautomático, que permite a los agentes actuar con mayor rapidez ante posibles emergencias sanitarias, reforzando así la capacidad de respuesta de la Policía Local en situaciones críticas.

El primer edil callosino destacó que "con esta actuación, el Ayuntamiento de Callosa d'en Sarrià reafirma su compromiso con la mejora continua de los servicios públicos, la seguridad ciudadana y la modernización de los recursos municipales, dotando a la Policía Local de medios más eficientes, seguros y adaptados a las necesidades actuales del municipio".