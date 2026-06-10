Callosa d'en Sarrià declara el agua no apta para consumo y refuerza las actuaciones para resolver los episodios de turbidez

El Ayuntamiento de Callosa d'en Sarrià mantiene un seguimiento permanente de la calidad del agua de consumo humano ante los episodios de turbidez que se vienen registrando desde principios del pasado mes de abril.

El consistorio ha realizado controles analíticos diarios, ha mantenido una coordinación constante con el Centro de Salud Pública de Benidorm y ha trabajado conjuntamente con técnicos especializados y con la Comunidad General de Regantes y Usuarios de Callosa d'en Sarrià para identificar el origen del problema y adoptar las medidas necesarias para su corrección.

Mientras persistan los episodios de turbidez el Ayuntamiento informa a la población que se declara NO APTA para consumo, siguiendo las indicaciones del departamento de Salud Pública.

La turbidez registrada tiene su origen en las alteraciones temporales producidas durante los trabajos de mejora y perforaciones que se están llevando a cabo en las infraestructuras de captación de agua con el objetivo de garantizar y mejorar los recursos hídricos disponibles para el futuro.

El propio Ayuntamiento ya informó públicamente de esta situación mediante comunicados emitidos los días 1 y 8 de abril, cuando comenzaron a detectarse los primeros episodios asociados a dichas actuaciones ya que durante este tiempo se han producido picos de manera puntual superiores al límite establecido.

Paralelamente, el Ayuntamiento ha venido desarrollando todas aquellas actuaciones que son de su competencia para garantizar la calidad del suministro. Entre ellas destacan la realización de controles analíticos continuos y el seguimiento diario de los parámetros del agua.

Asimismo, el Ayuntamiento va a acometer de forma urgente nuevas actuaciones técnicas destinadas a mejorar la calidad del agua suministrada. Entre ellas destaca la instalación de sistemas para eliminar la turbidez existente y acelerar la recuperación de los niveles habituales de calidad del agua.

El alcalde de Callosa d'en Sarrià ha querido trasladar en un Bando municipal, .que "Desde el primer momento hemos actuado reforzando los controles, manteniendo una comunicación permanente con las autoridades sanitarias y destinando todos los recursos técnicos, humanos y económicos necesarios para resolver esta situación con la máxima rapidez y eficacia", ha señalado.

El Ayuntamiento continuará informando puntualmente de la evolución de la situación y de las actuaciones que se vayan llevando a cabo.

Finalmente, el consistorio ha agradecido la colaboración de la Comunidad General de Regantes y Usuarios, así como el trabajo desarrollado por los técnicos municipales, el personal del servicio de abastecimiento y todas las personas y entidades implicadas en la búsqueda de una solución definitiva.