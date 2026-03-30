Callosa d’en Sarriá adquiere una nave para servicios municipales

En sesión plenaria se han aprobado una serie de modificaciones de crédito clave para el desarrollo del municipio, centradas en la mejora de infraestructuras municipales, la optimización de servicios públicos y la conservación del patrimonio local.

Entre ellas la adquisición de la nave conocida como Sanal, ubicada en la entrada del municipio. Esta infraestructura, antigua fábrica de muebles, de aproximadamente 1.700 metros cuadrados, supone una inversión de 575.000 euros y ya alberga al completo los Servicios Técnicos Municipales, incluyendo maquinaria y equipamiento. El primer edil de Callosa Andrés Molina destacó el impacto directo en la mejora de la organización y eficiencia de los Servicios Técnicos municipales ya que la adquisición responde, además, a la necesidad de reubicar estos servicios tras su salida de su anterior emplazamiento en los locales de la antigua cooperativa Bernia, donde el consistorio tenía alquilada la nave "con el consiguiente ahorro además de futuros alquileres".

Por otro lado, el pleno aprobó una inversión de 40.000 euros para la rehabilitación de la iglesia parroquial, una actuación que espera contar con financiación del 80% por parte de la Diputación Provincial, que aportará 32.000 euros, mientras que el Ayuntamiento asumirá 8.000 euros. Esta intervención permitirá mejorar una infraestructura de gran valor patrimonial, cumpliendo además con los plazos de justificación previstos para finales de junio.

Asimismo, durante la sesión se abordó otra actuación, consistente en la adquisición de una vivienda colindante al Ayuntamiento. Esta operación permitirá, en el futuro, ampliar las dependencias municipales, actualmente las Sesiones Plenarias se realizan en la Casa de Cultura por falta de espacio.

Estas inversiones se enmarcan dentro de distintas líneas de financiación, como el Planifica de la Diputación.