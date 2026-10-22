Callosa d’en Sarrià acoge la reunión del Consejo Comarcal de Igualdad de la Marina Baixa

Callosa d’en Sarrià acogía este miércoles, 21 de octubre, un nuevo encuentro del Consejo Comarcal de Igualdad de la Marina Baixa, un espacio de coordinación y colaboración entre los municipios de la comarca que se reúne mensualmente en una localidad diferente para impulsar políticas de igualdad y promover iniciativas conjuntas.

La reunión, celebrada en la Casa de Cultura de Callosa d’en Sarrià, ha contado con la participación de representantes del municipio anfitrión, así como de Altea, l’Alfàs del Pi, Benidorm, Finestrat, La Nucia y Polop, además de la Mancomunidad de Servicios Sociales de la Marina Baixa.

Durante la sesión se han abordado las próximas campañas de sensibilización en materia de igualdad, con especial atención a la coordinación de futuras actuaciones entre los municipios participantes y al desarrollo de iniciativas para prevenir y sensibilizar sobre la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.