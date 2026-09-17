Benidorm votará este viernes en pleno adjudicar el contrato del albergue juvenil y zona de acampada de la Séquia Mare

El Ayuntamiento de Benidorm votará este viernes en pleno adjudicar el contrato del servicio de albergue juvenil y zona de acampada José Antonio Añón Ramón, ubicado en el Parc de la Séquia Mare, el último trámite administrativo para poner funcionamiento esta instalación y zona de ocio de cara al próximo mes de octubre. La adjudicación de este servicio, que se dictaminó ayer en comisión informativa de Régimen Interior, tiene como objetivo ofrecer una nueva propuesta de ocio juvenil en la ciudad, impulsando además la colaboración público-privada en la gestión de ese espacio. No en vano, está previsto que pueda convivir la actividad principal con otras acciones educativas y de ocio programadas por el Ayuntamiento así como con la del Centro de Interpretación de la Séquia Mare y la propia actividad del parque en el que se ubica, que permanecerá abierto para el uso de los residentes como hasta ahora, tal y como ha explicado el alcalde de la ciudad, Toni Pérez.

Así, la moción que se votará este viernes en sesión extraordinaria, presentada por las concejalas de Juventud y de Contratación, Ana Soliveres y Aida García Mayor, eleva al pleno de la Corporación la propuesta de adjudicación formulada por el órgano de contratación municipal para adjudicar el servicio a la mercantil TrokoAventuras MB, al haber obtenido la mayor puntuación entre las tres mercantiles que han participado en esta licitación. La concesión incluye los servicios de albergue juvenil, zona de acampada y multiaventura y bar restaurante, por un periodo de diez años.

El adjudicatario aportará una rebaja de 15.826 euros sobre la aportación municipal inicialmente prevista para equipar y poner en marcha el servicio, que en la licitación se había fijado en 200.000 euros en los dos primeros ejercicios. De este modo, tal y como figura en la moción, además de la adjudicación el pleno también acordará la aprobación de un gasto por importe de 120.000 euros con cargo al presupuesto del ejercicio en vigor y el compromiso de incluir en el presupuesto de 2027 los 64.174 restantes.

El primer edil ha señalado que la gestión del albergue y zona de acampada José Antonio Añón Ramón va a ser “una actividad plural, dirigida principalmente al disfrute de niños y jóvenes, con actividades lúdicas y educativas y donde se va a procurar una estancia completa, que incluya la pernoctación y la alimentación” de quienes allí se hospeden. Pérez también ha destacado que, con su puesta en marcha, “ampliamos los servicios que presta el Ayuntamiento a la ciudadanía, especialmente a los niños, niñas y adolescentes, así como a grupos, asociaciones o entidades educativas y de ocio juvenil que quieran visitarnos y disfrutar de una estancia en la ciudad, con una oferta que se presta en muchísimos municipios y de la que hasta ahora Benidorm carecía”.

Importante esfuerzo inversor

Para finalizar, el primer edil ha recordado el “importante esfuerzo inversor que hemos realizado desde el Ayuntamiento para recuperar para el uso y disfrute de nuestros ciudadanos una zona verde como es el Parc de la Séquia Mare, que hasta hace muy poco tiempo era un vertedero, y dotarlo de infraestructuras pensadas principalmente para los más jóvenes, creando un espacio de convivencia, de disfrute y de aprendizaje en contacto con la naturaleza y donde poner en valor nuestra historia y relación con el agua”.

Concretamente, el Consistorio benidormense ha invertido algo más de 2,1 millones de euros en la construcción del albergue y centro de interpretación, de los cuales 700.000 euros se financiaron a través de la EDUSI; y otros cerca de 950.000 euros en la ejecución de la zona de acampada y multiaventura y el vallado del recinto, financiados a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino ‘Verde Benidorm’.

Tras la adjudicación y la firma del contrato, la previsión es que estas instalaciones entren en funcionamiento a lo largo del mes de octubre, con una capacidad de 64 plazas de albergue y 50 parcelas, en la que se prevé que puedan acampar alrededor de 200 personas, además de otras actividades complementarias.