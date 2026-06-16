Benidorm, a la vanguardia en el empleo de una plataforma tecnológica para medir su huella hídrica

La ciudad de Benidorm se ha convertido en uno de los primeros destinos turísticos que emplea una plataforma tecnológica para medir su huella hídrica según las normas y parámetros internacionales. Así se ha puesto de manifiesto hoy en la presentación de las conclusiones del estudio sobre la huella hídrica de la localidad, que se ha realizado en Dinapsis en el marco de la jornada ‘Benidorm: Ante el reto hídrico’.

La jornada ha comenzado con la exposición de las conclusiones del citado estudio a cargo de Vicente Mayor, ingeniero jefe del Ayuntamiento de Benidorm, quien ha destacado que son pocos municipios los que han optado por calcular su huella hídrica. El estudio refleja tanto las debilidades como las fortalezas de Benidorm. Entre las primeras se indica el estrés hídrico estructural o el todavía bajo desarrollo de las infraestructuras de agua regenerada, que solo está implantado en Poniente, y amenazas como el cambio climático o el desarrollo demográfico. Sin embargo, el estudio resalta como fortalezas el modelo vertical de la ciudad, la gestión municipal, la ubicación costera y la elevada eficiencia hidráulica. Igualmente, se citan como oportunidades la disponibilidad de agua regenerada, la desalinización, los fondos europeos, las tecnologías innovadoras y el turismo sostenible.

El documento sostiene además que para garantizar la resiliencia de Benidorm serán necesarias campañas de sensibilización e implicar al sector hotelero para que también midan su huella hídrica y adopten medidas específicas. Igualmente, según los cálculos del estudio, la aplicación del Plan Director de Agua Regenerada supondría una reducción de la huella hídrica del 17,6%.

Tras conocer las conclusiones, el alcalde Toni Pérez ha resaltado que Benidorm “sigue siendo un ejemplo de gestión potente” y ha recalcado el hecho de que “no hay apenas municipios que hayan dado pasos para medir su huella hídrica”, pero si se añade el concepto turismo, “estoy seguro de que no hay nadie que haya avanzado como nosotros. Por eso somos de nuevo punteros en lo que algunos probablemente tardarán décadas en llegar” ha agregado.

El alcalde ha abogado por que Benidorm siga siendo “ejemplo de gestión” y ha reivindicado la necesidad de contar con una nueva planta desalinizadora para la Marina Baixa, además de la que ya está en proyecto. En ese punto se ha preguntado “cuánta agua desalinizada necesitará consumir Benidorm para ofrecer la seguridad hídrica”. No obstante, Pérez ha puesto en valor que Benidorm “será de los primeros grandes destinos con capacidad de poner negro sobre blanco cuál es nuestra huella hídrica, lo que hacemos para reducirla y a qué aspiramos porque solo lo que se mide se puede mejorar y comparar”.

El alcalde ha asegurado que con estas acciones la ciudad envía el claro mensaje de que “ya estamos trabajando en el segundo cuarto de siglo” y que “garantizaremos nuestra seguridad hídrica en base a tres aspectos: la eficiencia en la gestión hídrica, la desalinización y el agua regenerada” ha concluido.

La jornada de esta mañana ha finalizado con la celebración de una mesa redonda que ha analizado los recursos de la Marina Baixa y la importancia del agua desalinizada para el desarrollo de la comarca. En la misma han tomado parte María Dolores Durá (Acuamed), Domingo Zarzo (Sacyr Agua), Salvador Martínez (I4Water) y Bárbara Escalante (Veolia) y que ha estado moderada por Sandra Paniagua (IAmbiente).

Escalante ha puesto de manifiesto que muchos territorios turísticos sufren estrés hídrico “y deben enfrentarse a nuevos retos para tener resiliencia” por lo que es necesario “contar con más recursos como la desalinización y el agua regenerada”. Domingo Zarzo ha destacado que la Marina Baixa es un ejemplo “de excelente gestión”, pero ha matizado que para ello es clave “dotar al sistema de herramientas que garanticen la disponibilidad hídrica”. En ese sentido, Salvador Martínez ha apostado por “caminar hacia la máxima reutilización posible”.

La representante de Veolia ha indicado la necesidad de “empezar a planificar la segunda desalinizadora para tener trabajo adelantado”, mientras que el representante de I4Water ha querido desmontar algunos mitos sobre el agua desalinizada. “Es más barata que la embotellada, consume poca energía y tiene muy poco impacto ambiental. La desalinización es sostenible” ha apostillado. En ese sentido, María Dolores Durá ha subrayado la importancia de “campañas de concienciación ciudadana” porque “cuando hablamos de construir nuevas plantas siempre encontramos algún tipo de reticencias, pero en cuanto están funcionando ya no quieren que paren".