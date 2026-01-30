Benidorm solicitará una ayuda para avanzar en la musealización del ‘castellum’ romano del Tossal de La Cala

El yacimiento del Tossal es uno de los tres Bienes de Interés Cultural (BIC) que tiene Benidorm y sus primeras excavaciones datan de los años 40 del siglo pasado.

La propuesta es que el lunes Benidorm se acoja a la convocatoria de ayudas que se enmarcan en una propuesta realizada por los Ministerios de Vivienda y Agenda Urbana, el de Transportes y Movilidad y el de Cultura, dentro de un programa denominado ‘2% Cultural’ que contribuye a la financiación de trabajos de conservación o enriquecimiento de bienes inmuebles del patrimonio histórico español. Escuchamos a Ana Pellicer, concejala de Patrimonio Histórico y Cultural

La actuación contempla, entre otros aspectos, la creación de itinerarios de visita accesibles y atractivos, coherentes con la realidad histórica y funcional del fortín, así como la adecuada interpretación y exhibición de los hallazgos arqueológicos documentados.

Durante mucho tiempo se pensó que este yacimiento se correspondía con un poblado íbero, pero las excavaciones impulsadas por la Universidad de Alicante determinaron que, en realidad, se trataba de un fortín romano del siglo I a.C. cuya función eta vigilar el paso de navíos amigos o enemigos en el contexto de las Guerras Sertorianas.

El yacimiento benidormense es el que más información ha dado hasta ahora a los investigadores “a la hora de conocer mejor cómo se organizaba la vida y la actividad en este tipo de acuartelamientos de época republicana” ha señalado la edil, que ha precisado que “ha sido musealizado en diferentes fases, quedando pendiente la protección y puesta en valor de los últimos hallazgos singulares localizados en el yacimiento, así como la implantación de medidas adicionales para mejorar su accesibilidad”.