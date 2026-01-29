El alcalde de Benidorm reivindica la transparencia en la gestión de la sentencia de Serra Gelada

El alcalde de Benidorm, Toni Péerz, ha comparecido hoy para explicar la situación a la que se enfrenta el consistorio por la sentencia APR-7 de Serra Gelada y la solicitud al fondo económico.

Durante su intervención, el alcalde ha detallado que todos los grupos políticos fueron informados en junta de portavoces del trabajo que están desarrollando los técnicos jurídicos y económicos para presentar al juzgado un calendario de pagos que permita afrontar la sentencia. Ha subrayado que se trata de un proceso técnico, todavía en elaboración, y que cualquier avance será comunicado en cuanto esté respaldado por informes oficiales.

El alcalde ha explicado también que el Ayuntamiento ha solicitado acogerse al Fondo de Impulso Económico del Ministerio de Hacienda, una opción reservada únicamente a consistorios con cuentas saneadas, como es el caso de Benidorm. Asimismo, ha detallado que una de las condiciones para acceder a este fondo es contar con un fondo de contingencia equivalente al 1% del presupuesto municipal, destinado a hacer frente a imprevistos. En el caso de Benidorm, ese 1% supone aproximadamente 1,4 millones de euros. Sin embargo, el borrador presupuestario municipal contempla un fondo de contingencia de 3 millones de euros, una cifra muy superior a la exigida.

Pérez ha subrayado que Benidorm no está en riesgo de quiebra ni intervención y rechaza los rumores sobre posibles impuestos extraordinarios o subidas drásticas del IBI. Defiende que, aunque deben explorarse todas las vías para cumplir la sentencia, el consistorio parte de una situación económica saneada.

Desde el Partido Socialista denuncia la "improvisación" del alcalde en Serra Gelada al pedir un fondo en el último minuto. Cristina Escoda, edil socialista, ha afirmado que “desde abril de 2025 la sentencia de Serra Gelada es firme y el señor Pérez debería haber tenido todas las soluciones sobre la mesa hace mucho tiempo”. “En lugar de eso, ha esperado al último día para pedir auxilio al Ministerio de Hacienda, demostrando que no hay nadie al volante en el momento más crítico de la historia reciente de Benidorm”, ha remarcado.