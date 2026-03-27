Benidorm roza el lleno en Semana Santa: el turismo internacional marca el ritmo

Los datos de ocupación hotelera de la primera quincena de marzo en la Comunitat Valenciana muestran que la guerra en el Golfo Pérsico no está pasando factura a este sector tan estratégico para nuestra economía. Benidorm ya supera el 80% de ocupación hotelera de cara a Semana Santa, consolidándose como uno de los destinos estrella del Mediterráneo.

El mercado británico consolida su liderazgo de forma aún más acusada, alcanzando el 50,6% de la cuota y ganando más de tres puntos respecto al año anterior. En paralelo, el mercado nacional pierde peso y se sitúa en el 30,5%, evidenciando una mayor dependencia del cliente extranjero en este inicio de marzo. Irlanda, Bélgica y Países Bajos completan el núcleo de mercados emisores con cuotas en torno al 4%-5%, mientras Polonia mantiene una presencia más discreta. En conjunto, Benidorm refuerza su perfil como destino altamente internacionalizado y especializado en turismo europeo.

Por categorías, el comportamiento es homogéneo aunque con ligeros descensos interanuales. Los 4 estrellas alcanzan el 77,5% ligeramente por debajo de los datos de 2025, mientras los 3 estrellas llegan al 82,4% creciendo en 4,6 puntos. Esta evolución acompaña la estabilidad general del destino, que, pese a una leve moderación, continúa operando en niveles elevados y con una base de demanda sólida y fidelizada que garantiza continuidad en el corto plazo.