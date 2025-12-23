Benidorm renueva el tratamiento de fangos en la depuradora y logra un ahorro en el consumo de energía de hasta un 40%

La renovación de las máquinas centrífugas en la EDAR es la última mejora de las previstas en el anterior contrato y ha supuesto una inversión de 842.000 euros. Escuchamos a José Ramón González de Zárate, concejal de Ciclo de Agua de Benidorm

La actuación ha consistido en sustituir las dos máquinas más antiguas de las cuatro que participan de este proceso por una de tercera generación. La antigüedad de los equipos, el alto consumo energético y baja sequedad del fango que lograban las máquinas ahora sustituidas obligaba a que las otras dos -las de segunda generación- estuvieran funcionando prácticamente de forma continua. Al margen de un ahorro energético considerable, la nueva maquinaria instalada también consume menos agua, aumenta la capacidad de deshidratación de la torta de fangos y reduce el coste de mantenimiento al minorar el riesgo de averías.