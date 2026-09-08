Benidorm renueva las conducciones de agua potable del Camí del Llandero

La Concejalía de Ciclo del Agua del Ayuntamiento de Benidorm ha iniciado los trabajos de renovación y sustitución de las conducciones de la red de agua potable en el Camí del Llandero. Una actuación que supone una inversión de algo más de 50.000 euros, realizada mediante un contrato menor, que se ejecuta “ante el estado crítico que presenta dicha infraestructura en la actualidad debido a la obsolescencia de la misma” ha explicado el concejal de Ciclo del Agua, José Ramón González de Zárate.

El deterioro que presenta la conducción ha conllevado que en los últimos años se hayan registrado hasta 90 averías en el tramo sobre el que se está actuando. Y esa cifra se incrementa especialmente durante los meses de verano “cuando se producen roturas casi a diario en distintos puntos de la red”. Una situación, ha continuado el concejal, “que afecta a la continuidad del suministro a los vecinos, sobre todo en los períodos de mayor demanda, y ello genera un importante aumento de los costes de mantenimiento”.

La intervención contempla la renovación de 335 metros lineales de la red mediante la instalación de una tubería de polietileno de alta densidad, de 75 milímetros de diámetro nominal, así como la ejecución de ocho nuevas acometidas domiciliarias en el tramo que es objeto de la obra.

Los trabajos los está ejecutando la concesionaria del Ciclo Integral del Agua en la ciudad, Veolia, y el plazo estimado de ejecución de los mismos es de tres semanas. Con esta intervención, ha dicho González de Zárate, el Ayuntamiento “pretende mejorar la fiabilidad de la red, garantizar la continuidad del servicio y reducir tanto las averías como las pérdidas de agua derivadas de las fugas”.

El concejal ha recalcado que esta es “una actuación que consideramos prioritaria porque lo que tratamos siempre es que no se pierda ni una sola gota de agua y mejorar la eficiencia en la gestión”. “Si tenemos más de un 96% de eficiencia en nuestra red de agua es debido a actuaciones como esta y a las inversiones que realizamos de manera continua en la mejora y modernización de nuestras infraestructuras” ha finalizado González de Zárate.