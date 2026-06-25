Benidorm renovará en los próximos meses el 60% del parque móvil de la Policía Local

El Ayuntamiento de Benidorm renovará en los próximos tres meses aproximadamente el 60% del parque móvil de la Policía Local, que abarcará fundamentalmente a las motocicletas que se emplean para patrullar. Así lo ha señalado esta mañana el concejal de Seguridad Ciudadana, Jesús Carrobles, al término del Consejo de la Policía Local que se ha celebrado hoy.

El edil ha indicado que en la reunión de esta mañana se han abordado diferentes asuntos “y entre ellos les hemos avanzado los distintos procedimientos abiertos para la renovación del parque móvil”. De esa forma, Carrobles ha precisado que está en proceso de licitación “la sustitución de ocho motocicletas de gran cilindrada”, así como el procedimiento “para adquirir una nueva furgoneta de atestados”.

Igualmente, Jesús Carrobles también ha avanzado que en breve se iniciará el proceso para la adquisición de diez motocicletas ‘scooters’ de 125 centímetros cúbicos que estarán a disposición de los agentes en un plazo de “tres o cuatro meses”. “De esta forma calculamos que alrededor del 60% de la plantilla podrá disfrutar de un parque móvil completamente renovado en septiembre u octubre”.

Por otro lado, el titular de Seguridad Ciudadana también se ha referido al incendio ocurrido en las instalaciones de un taller en el que desde el martes se encontraba estacionada la furgoneta de atestados de la Policía Local a la espera de la sustitución de la batería. Carrobles ha informado que la furgoneta solo resultó levemente afectada por el humo “y algunos pequeños cascotes que le cayeron”, pero en modo alguno se incendió.

En ese sentido, ha precisado que el vehículo estará operativo a lo largo de la jornada de hoy “una vez que ya ha sido atendida la necesaria reparación”. El edil ha recordado que la furgoneta de atestados llegó el martes al taller “y tuvo la mala suerte de sufrir el desgraciado incidente del incendio del propio taller”. Pero en cualquier caso ese vehículo “estaba en renting y ya se había solicitado una sustitución que habría llegado mañana viernes, de modo que el servicio se sigue prestando con normalidad. No obstante, esta tarde ya estará operativa”.