Benidorm refuerza los dispositivos de seguridad, limpieza y socorrismo en las playas

El servicio de salvamento, que funcionará de 10 a 18 horas, estará compuesto por una veintena de personas y el de seguridad por 32 agentes

La ciudad tendrá operativos los tres puntos de playas accesibles con dos socorristas en cada uno desde las 10:30 hasta las 14:30 horas

Las playas de Benidorm se preparan para el inicio de la Semana Santa, la primera gran cita vacacional del año que, desde este fin de semana, traerá hasta la ciudad a miles de turistas para disfrutar de estos días festivos. Tras la reunión celebrada hoy del ente gestor de playas en el que se ha abordado el dispositivo especial de refuerzo para este período vacacional, la edil de Playas, Mónica Gómez, ha trasladado que el dispositivo especial de limpieza, socorrismo y seguridad de los arenales diseñado para esta importante cita turística contará con 86 personas. “Como es habitual cada año, todos estos servicios se van a reforzar para dimensionarlos a la previsión de ocupación que presentarán nuestras playas durante estos días” ha señalado.

Por lo que se refiere a esta primera gran cita turística del año, el dispositivo especial de limpieza y socorrismo abarcará las fechas que van del 28 de marzo al 6 de abril, cuando se suceden las vacaciones escolares y días festivos en las distintas comunidades autónomas de nuestro país, y con especial incidencia entre el 2 y el 6, cuando coinciden los festivos en todas las regiones. La concejal de playas ha recalcado que “las playas de Benidorm son de las pocas del litoral español que cuentan con servicio de socorrismo y limpieza los doce meses del año; servicios que se incrementan o refuerzan con motivo de la Semana Santa y el verano para atender así la alta demanda que siempre registran en estos dos momentos de temporada alta”.

En el capítulo de salvamento y socorrismo, el horario abarcará desde las 10 de la mañana hasta las 18 horas y el dispositivo será de una veintena de personas. Así, en los puestos de socorro de la playa de Levante habrá tres personas en silla y dos a pie al igual que en la playa de Poniente. En Mal Pas, por su parte, habrá una persona. El dispositivo contará también con un supervisor, dos jefes de playas, dos operarios en la embarcación de socorro, otras dos personas en el servicio de ambulancia y dos más en el puesto de socorro que se habilita con servicio de Enfermería.

Durante la Semana Santa estarán operativos los tres puntos de playas accesibles de la ciudad, ubicados en la calle Murcia –Levante–, en el Parque de Elche y en La Cala, en horario de 10.30 a 14.30 horas, para facilitar el baño a las personas con problemas de movilidad. En cada uno de estos puntos habrá dos socorristas, tal y como ha detallado la concejal Mónica Gómez.

En lo relativo al servicio de limpieza, se incrementarán los medios humanos hasta las 28 personas, así como la frecuencia de la recogida manual, introduciendo los turnos de tarde, noche y embarcación pelicano. Así, habrá tres turnos de limpieza manual en las tres playas, mañana, tarde y noche, con un total de once, dos y seis operarios, respectivamente. A este dispositivo se añade el de limpieza mecánica con tractores y cribadoras, que se efectuará en su totalidad en horario nocturno, entre las 21.00 y las 04.20 horas, en la que participarán cuatro operarios más. Además, habrá un operario en la embarcación pelícano (de 8 a 12 horas), un mecánico de guardia, dos más de mantenimiento y un encargado de limpieza.

La edil ha señalado que todos los servicios adicionales mencionados tienen como objetivo “garantizar la seguridad de residentes y turistas, reforzando la atención en puntos estratégicos y asegurando una rápida respuesta ante cualquier emergencia” y ha deseado que la actividad en los arenales durante estos días “transcurra con normalidad, sin incidencias y permita que todos los usuarios disfruten de nuestro bien más preciado como son las playas”, según Mónica Gómez.

Actuaciones de mejora

De cara al inicio de este período vacacional, el Ayuntamiento ha acometido también algunos trabajos de mejora y puesta a punto de las instalaciones de las playas. De esa forma, se han realizado movimientos de arena para poner a punto los lavapiés, en especial los de la plaza del Torrejó y la playa de Levante, que habían resultado más dañados por los últimos episodios de viento y lluvia.

Asimismo, se ha procedido a adecentar y reparar pequeños desperfectos en las pasarelas que dan acceso a los lavapiés de todas las playas para dejarlas en el mejor estado posible y se han acometido labores de volteado de la arena en Levante, Poniente y Mal Pas.