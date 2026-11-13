Benidorm realiza trabajos de mantenimiento y conservación en la Ermita de Sanz y su entorno

La Concejalía de Espacio Público del Ayuntamiento de Benidorm está llevando a cabo diversas labores de mantenimiento, conservación y mejora en la Ermita de Sanz y sus inmediaciones. El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, acompañado por el concejal de Espacio Público, Francis Muñoz, y la concejal de Fiestas, Mariló Cebreros, ha visitado el enclave para supervisar el avance de estas actuaciones, que dieron comienzo hace algunos días y cuyo final está previsto para los próximos días.

El objetivo principal de la intervención es “poner a punto este emblemático edificio de l’Horta de Benidorm y su entorno de cara a las próximas celebraciones navideñas y a la festividad de Sant Antoni, que tendrá lugar en enero. Se acercan momentos muy importantes para la ermita y queremos tenerlo todo a punto” ha señalado el concejal de Espacio Público.

Para evitar interferir en el desarrollo habitual de las misas y en la actividad diaria de los distintos colectivos que hacen uso de estas instalaciones, la Concejalía ha aprovechado el paréntesis de los recientes días de Festes Majors Patronals y, de ese modo, “se ha logrado reducir al mínimo las molestias que se puedan ocasionar tanto a los feligreses como a los vecinos de la huerta” ha dicho Muñoz.

El edil ha detallado que las actuaciones cuentan con un plazo de ejecución aproximado de diez días y abarcan tanto el inmueble, la Casa del Llaurador, como los espacios exteriores adyacentes. En este sentido, Muñoz ha señalado que “queremos que tanto la Ermita como todo su entorno luzcan en las mejores condiciones posibles para las citas señaladas del calendario como la Navidad y Sant Antoni Abad. Por eso hemos aprovechando estos días festivos para trabajar con agilidad y sin entorpecer la actividad de las asociaciones ni el culto”.

Así, en la parte exterior del edificio se está procediendo al saneamiento y repintado de las fachadas. Para ello se está empleando una pintura específica para exteriores que garantiza una mayor durabilidad y protección frente a las inclemencias meteorológicas. Del mismo modo, también se está ejecutando una puesta a punto integral de todo el mobiliario urbano ubicado en las inmediaciones, y se están haciendo trabajos de mantenimiento en las pérgolas y en el área de juegos infantiles.

Por lo que respecta al interior de la Ermita, las labores se centran en el acondicionamiento y pintura de la caja de la escalera y de la sala de reuniones de la primera planta. Un espacio que sirve de sede habitual para las diferentes entidades festeras y tradicionales de l´Horta, como las comisiones de Sant Antoni, Sant Isidre o El Roser, entre otras.

“Con esta intervención, desde el Ayuntamiento de Benidorm reafirmamos nuestro compromiso con la conservación del patrimonio local, el mantenimiento de los espacios públicos y el apoyo a las tradiciones de l’Horta para el disfrute de toda la ciudadanía” ha finalizado Francis Muñoz.